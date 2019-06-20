美國年輕人自殺率「創17年新高」！　男性竟佔了8成

▲這世代的年輕人承受的壓力比以往更多。（示意圖／翻攝自pakutas）



國際中心／綜合報導

美國年輕人的自殺率近幾年持續攀升，2017年已經達到這17年來新高點，光15歲至24歲輕生的就有6241人，其中男性竟然就佔了5016人，女性則是1225人。研究員米隆（Oren Miron）表示，年輕人自殺率提高和社交媒體脫離不了關係，「越來越多年輕人有抑鬱和焦慮狀況」，不過確切造成他們憂鬱的原因還要繼續研究，不是單一因素所導致的問題。

▲憂鬱是可治療疾病，應勇敢尋求幫助。（示意圖／pixabay）



據《洛杉磯時報》報導，醫學雜誌《美國醫學會雜誌》（JAMA）近日發表一篇新論文，從2017年的數據來看，美國15歲到19歲的青少年中，每10萬人就有11.8人自殺；20歲到24歲的年輕人中，每10萬人則有17人自殺，其中都以男性佔大多數。

米隆指出，20世紀90年代末自殺率曾大幅下降，研究人員想探討背後原因，以便找出預防措施，來阻止當今越來越多年輕人輕生的趨勢，至於為何現在很多年輕人有憂鬱問題，許多專家也在持續觀察主因，而且不只年輕人，任何一個年齡層的美國人自殺可能性都增加了33%。

米隆還發現，美國年輕人藥物濫用的情形相當嚴重，很多有憂鬱問題的人會尋求海洛因或鴉片等毒品來舒緩壓力，事實上只會讓藥效退去後情緒更低落。目前10歲到34歲的美國人中，第二大死因就是「自殺」。