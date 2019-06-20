　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜循蔡英文模式出線？　高嘉瑜曝贏初選關鍵

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選迫在眉睫，民進黨總統初選經歷3個月紛擾後，最終總統蔡英文以8.2%的差距打敗前行政院長賴清德，並於19日正式接受黨內提名，代表民進黨出征，反觀國民黨初選情勢未明。對此，民進黨台北市議員高嘉瑜預測，高雄市長韓國瑜會贏得初選。

高嘉瑜19日在政論節目「平論無雙」表示，民意如流水，民調雖然起起伏伏，但是一個趨勢，蔡英文的民調確實逐漸上升，在民調之前，確實會有一些支持者會因為民調快要做了，因此，組織性來接民調電話，「他們就會特別表態支持小英」，從初選前的那段時間，到初選當天，會發現蔡英文的民調在初選當天達到一個高峰。

高嘉瑜指出，有些支持者會為了自己支持的政治人物，特別願意留在家裡接電話，「表態率特別高的，當然就會放大你的支持度，所以小英在這段時間，支持度會被放大，這個大家都知道，所以這個當然也可以作為一個郭台銘的前車之鑑」。

高嘉瑜分析，賴清德跟蔡英文的民調起起伏伏非常接近，都在誤差範圍內，「可是當天誰願意在家裡，為你等電話的人越多，你的支持度的領先，就會擴大越多，所以蔡英文才能夠領先賴清德5到8%。」

高嘉瑜提到，如果郭台銘贏韓國瑜的幅度，沒辦法超過5%以上，對韓國瑜來講，初選勝出的機會就會非常高，「因為韓國瑜在這段期間的造勢，支持者的凝聚，大家都知道這些韓粉們，大概死忠支持韓國瑜就那20幾%，可是他們都是鐵人、鐵粉」。

高嘉瑜還說，韓粉一定會留在家裡等民調電話，連接到電話要怎麼回答都接受專業訓練或自主訓練，「但是郭台銘畢竟沒有參與過政治，所以現在也沒有什麼組織性的郭粉，會為他來守這個電話，所以由此可見得，我認為說韓國瑜出線的機率，還是比郭台銘高。」

ET快訊
把台灣黑熊當狗養！狂阿嬤「照片真相」曝光　神故事風向大逆轉
淡水騎士載「雪臀馬尾妹」短裙飛起！驚露黑色小丁丁　老司機看傻
體操亞錦賽／李智凱全能金牌　中華男團幹掉南韓奪銅

關鍵字：蔡英文,韓國瑜,高嘉瑜,郭台銘

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌投機？　王浩宇：用民粹口號搞個人偶像崇拜

1500沒取消？　國民孫女「學姊」好康報乎你知！

柯建銘招待黨團助理出國旅遊　網友：超好的老闆

便民服務再+1　7月起可跨直轄市申辦不動產7項案件

恰吉是媒人？　王世堅現身首映自爆「追妻秘方」

幫韓國瑜、陳其邁按讚　孫大千：「不懂裝懂」比傳統政客好

「足驚」登革熱疫情擴散求問陳其邁　韓國瑜緊張為這樁事

韓國瑜人事再爆「夫人閨蜜門」　高捷新任監察人夏昭麗上火線回應

公投被沒收...國民黨7/7上凱道抗議　目標號召10萬人

郭台銘力挺八百壯士：「恢復政府承諾！」　軍系鐵票為藍營重返執政關鍵助力

王少偉接謝忻爆哭電話　震驚：怎麼會選擇粉身碎骨

世新正妹爆搶不到羅志祥　 「公開私訊對話」串通偷拍復仇！

前進韓國瑜雲林造勢訪「真‧ 韓粉」　矛盾叔苦心勸：先把市長做好QQ

BY2證實參加選秀「重新出道」　選手一見初登場嚇呆：真的假的？

駕駛遇三寶婦「逆向」霸車位　違規還拍窗嗆：你莫名其妙！

熱歪！白衣妹「連人帶車」暈眩　差點倒向馬路...機警叔一把拉回

馬東石.春風熱唱台語歌「你是我的兄弟」　看到Ｑ版包子...掏手機露齒燦笑合照

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢...網笑：臉超嫌棄

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

吳謹言《延禧》走紅前「窮到剩910元」　哽咽訴說和奶奶無法彌補的遺憾

「足驚」登革熱疫情擴散求問陳其邁　韓國瑜緊張為這樁事

韓國瑜人事再爆「夫人閨蜜門」　高捷新任監察人夏昭麗上火線回應

公投被沒收...國民黨7/7上凱道抗議　目標號召10萬人

郭台銘力挺八百壯士：「恢復政府承諾！」　軍系鐵票為藍營重返執政關鍵助力

餵羊意外發現秋行軍蟲侵台！　蘇貞昌頒獎「無名英雄」：非常謝謝！

立院修法擋退將登陸　陸委會澄清：禁止妨礙國家尊嚴行為

韓國瑜「用自己的屁股感受」　視察高雄路平顛兩次、咚咚兩聲

韓國瑜直播巡高雄！騎車被載去抓酒駕　女粉絲「被市長攔查」大驚

「證明」有在做事？　韓國瑜1天開6場直播「市長忙什麼」

韓國瑜偕網紅邵阿咩逛夜市　「人潮多一成」攤販樂賺韓流財

女孩散發自信的小心機　Jo Malone、DIPTYQUE...7款「話題香膏」香氛控必收

「足驚」登革熱疫情擴散求問陳其邁　韓國瑜緊張為這樁事

韓國瑜人事再爆「夫人閨蜜門」　高捷新任監察人夏昭麗上火線回應

曹格16歲「沒整形照片」曝光！　圓臉小眼睛…哀怨：同學都叫我pizza face

公投被沒收...國民黨7/7上凱道抗議　目標號召10萬人

網傳裝雞排的「防油紙袋」易致癌？　食藥署出面澄清了

郭台銘力挺八百壯士：「恢復政府承諾！」　軍系鐵票為藍營重返執政關鍵助力

「這飯店的哺乳室設計很其怪」　她被騙進密室慘遭性侵

巨石強森加入漫威演誰？　《復仇者4》導演「高EQ回答」讓本尊爽翻

2020總統選舉追蹤調查

蔡英文總統與前行政院長賴清德歷經近3個月的民進黨總統初選之爭，民調結果蔡英文將代表民進黨角逐2020年的總統大選，這份對比式民調結果也顯示，蔡英文支持度均勝過國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲。《ETt..

翁在水塔「洗澡大小便」1年多　住戶驚臭臭...他嗆沒毒死算不錯

政治熱門新聞

模範生開嗆！「韓國瑜伸左手」驚..

韓國瑜：為何爆發登革熱　網傻眼

國三生要韓醒醒　他3點讚校長回..

高雄編113萬買禮券防登革熱被..

1公尺就清出1噸淤積！數字藏玄..

兩岸倒退、斷交5友邦　馬英九：..

租金補貼試辦「婚育家庭最高5千..

最新民調！蔡英文單挑韓國瑜大贏..

國三生嗆選總統太可笑　韓國瑜：..

回擊！吳敦義下令動員全黨7/7..

韓國瑜直播巡高雄！騎車被載去抓..

黃光芹懺悔　　節目爆「隱形金庫..

開直播大吐苦水！　韓國瑜：搞得..

陳吉仲挨批不孝　爸現身挺兒

更多熱門

相關新聞

韓國瑜視察高雄路平　「用自己的屁股感受」

高雄市長韓國瑜20日晚間在臉書在臉書直播，一開場看到他戴著全罩式安全帽，坐上摩托車視察高雄的路平狀況，在行經建國路時，韓國瑜表示，「還算可以，用自己的屁股感受，顛了兩次『咚咚』」。

韓國瑜直播巡高雄！騎車被載去抓酒駕

「證明」有做事？　韓國瑜1天開6場直播

韓國瑜逛夜市　「人潮多一成」攤販樂

【劇毒農藥】解方或毒藥？禁用巴拉刈的問與答

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

模範生開嗆！「韓國瑜伸左手」驚藏細節

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

電鍋冒白飯！女看監視器…爆雞皮

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

《復仇者4》新版本重映！下周推出

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

羅志祥爆偷吃超兇女星！復仇逼宮周揚青

獨／美麗華IMAX重映《復仇者4》

35度高溫狗養陽台　牠鑽欄杆逃生卻卡住慘死

2瓶礦泉水要價1千元　店家回應了

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

太妍曝罹憂鬱症後首現身！網驚艷：變了

烈火襲來！爸緊護女兒　媽犧牲成焦屍

更多

最夯影音

更多

王少偉接謝忻爆哭電話　震驚：怎麼會選擇粉身碎骨

世新正妹爆搶不到羅志祥　 「公開私訊對話」串通偷拍復仇！

前進韓國瑜雲林造勢訪「真‧ 韓粉」　矛盾叔苦心勸：先把市長做好QQ

BY2證實參加選秀「重新出道」　選手一見初登場嚇呆：真的假的？

駕駛遇三寶婦「逆向」霸車位　違規還拍窗嗆：你莫名其妙！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面