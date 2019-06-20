韓國瑜循蔡英文模式出線？　高嘉瑜曝贏初選關鍵

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選迫在眉睫，民進黨總統初選經歷3個月紛擾後，最終總統蔡英文以8.2%的差距打敗前行政院長賴清德，並於19日正式接受黨內提名，代表民進黨出征，反觀國民黨初選情勢未明。對此，民進黨台北市議員高嘉瑜預測，高雄市長韓國瑜會贏得初選。

高嘉瑜19日在政論節目「平論無雙」表示，民意如流水，民調雖然起起伏伏，但是一個趨勢，蔡英文的民調確實逐漸上升，在民調之前，確實會有一些支持者會因為民調快要做了，因此，組織性來接民調電話，「他們就會特別表態支持小英」，從初選前的那段時間，到初選當天，會發現蔡英文的民調在初選當天達到一個高峰。

高嘉瑜指出，有些支持者會為了自己支持的政治人物，特別願意留在家裡接電話，「表態率特別高的，當然就會放大你的支持度，所以小英在這段時間，支持度會被放大，這個大家都知道，所以這個當然也可以作為一個郭台銘的前車之鑑」。

高嘉瑜分析，賴清德跟蔡英文的民調起起伏伏非常接近，都在誤差範圍內，「可是當天誰願意在家裡，為你等電話的人越多，你的支持度的領先，就會擴大越多，所以蔡英文才能夠領先賴清德5到8%。」

高嘉瑜提到，如果郭台銘贏韓國瑜的幅度，沒辦法超過5%以上，對韓國瑜來講，初選勝出的機會就會非常高，「因為韓國瑜在這段期間的造勢，支持者的凝聚，大家都知道這些韓粉們，大概死忠支持韓國瑜就那20幾%，可是他們都是鐵人、鐵粉」。

高嘉瑜還說，韓粉一定會留在家裡等民調電話，連接到電話要怎麼回答都接受專業訓練或自主訓練，「但是郭台銘畢竟沒有參與過政治，所以現在也沒有什麼組織性的郭粉，會為他來守這個電話，所以由此可見得，我認為說韓國瑜出線的機率，還是比郭台銘高。」