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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「證明」有在做事？　韓國瑜1天開6場直播「市長忙什麼」

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▲▼韓國瑜一天開了7場直播。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

▲韓國瑜開直播推薦仁武烤鴨。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任將近6個月，因表態參選2020總統，引來不少爭議，他20日開始突然在臉書粉絲專頁上，推出一系列「高雄市長忙什麼」影片，將所有市政行程公開直播，用過去最擅長的「空戰」，企圖打破外界「無心市政」的批評。

韓國瑜20日行程滿檔，早上8點多，他在粉專直播「登革熱防疫策略早會」，接著中午11點，又合體衛生局長林立人和環保局長袁中新，大聊登革熱疫情，過程中還不忘吐苦水，自嘲「網路上剪輯把我搞得像大草包一樣」、「我到行政院去真的像丐幫一樣」。

▲▼韓國瑜一天開了7場直播。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

▲韓國瑜合體局處首長大談登革熱疫情。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

接著下午2點，韓國瑜又直播和香港總商會成員會面「拚經濟」，會後馬不停蹄上廣播節目、再度宣導登革熱疫情，緊接著推廣高雄在地美食仁武烤鴨、並和網紅一同到凱旋青年夜市大啖小吃，最後又戴上安全帽，親自巡視路平和酒駕臨檢，一整天直播6個行程，相當忙碌。

韓國瑜突然如此密集用臉書直播，讓外界好奇，是否打算藉此「證明」自己忙於市政？高雄新聞局表示，因為最近外界「黑韓」動作太多，藉著直播能避免一些以偏概全的不實消息在網路或媒體流傳，同時也讓市長充分說明政策，讓市民更了解市政府的努力。
▲▼韓國瑜一天開了7場直播。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

▲韓國瑜一天開了6場直播。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2020,直播,空戰,登革熱

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