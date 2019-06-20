「神力女超人」許淑華出現對手　水里鄉長陳癸佑將挑戰

▲「神力女超人」國民黨立委許淑華，2020立委選戰將有對手挑戰。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

2020南投立委選戰，民進黨在第二選區（濁水溪線7鄉鎮市），遲遲沒有推派人選與「神力女超人」國民黨立委許淑華叫板征戰，而近日在LINE地方群組中，流傳民進黨現任水里鄉長陳癸佑有意挑戰，跌破專家眼鏡，陳癸佑也親自表示傳言「係金欸」，並將在21日舉行參選立委說明會。

▲民進黨水里鄉長陳癸佑有意參選立委選舉，令各界大感意外。（圖／取自臉書專頁）

近日手機LINE地方群組流傳1張「水里鄉長陳癸佑參選立委說明會」的截圖，內容敘述他將在21日舉行參選說明會，及說明會時間、場地，令各界大感意外，角逐立委參選傳聞也因此曝光。

▲近日LINE地方群組流傳水里鄉長陳癸佑有意角逐立委的消息。（圖／記者白珈陽翻攝）

對此，陳癸佑證實表示「係金欸」，將在21日上午10時30分舉行參選立委說明會。第二選區黨內遲遲沒有人願意表態參選，黨的士氣因此受到影響，並且立委選舉與總統大選息息相關，儘早備戰立委選舉，盼能在2020協助黨打贏選戰。

民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠則說，確實有這項傳聞，不過是否提名，仍要看黨中央中執會的決定；雖然尚未確定，但樂見黨內同志願意為了民進黨而付出，有意角逐席位的人都可納入考量。