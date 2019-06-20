路人進超商！一看對面辦慈制　秒質問店員「沒幫摺蓮花」：算哪門子鄰居

▲原PO上班時，有客人問「怎麼沒去幫忙摺蓮花？」（示意圖／記者曾婉婷攝）

網搜小組／綜合報導

在超商上班會遇到各式各樣的客人，也會被問各種莫名其妙的問題。一名在超商上班的男網友就表示，對面人家在慈制，他上班上得好好的，有客人卻突然走進來問「怎麼沒去幫忙摺蓮花？」「算哪門子鄰居？」讓他相當無言。看到貼文後，其他人也紛紛傻眼「親人摺才有用吧」、「好敢開口，厲害了。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》發文，開頭直呼「到底有什麼問題啊？」說他上班上得好好的，對面人家在慈制，有人卻突然走進店裡，說「怎麼沒去幫忙摺蓮花？好歹算鄰居？這到底算哪門子的鄰居啊！」讓他無辜表示「我只是來上班的……」

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路人行為讓其他網友也看傻眼，「這是親人摺不是鄰居摺，怎麼一堆奇葩」、「摺了可以分財產嗎」、「跟他說要有血緣關係摺才有用」、「摺蓮花是可以分一份遺產是不是？這位不知所云的人物，是不是想順便黃泉路上陪著鄰居走一程啊」、「親人摺才有用吧」、「好歹算鄰居？戶籍又不在這，鄰什麼居」、「沒話題找話題吧。」

還有人建議嗆回去，「我會說：你怎麼沒哭沒跪？還跑來跟我聊天，真是太不孝了」、「跟他說哈哈抱歉啦！下次有空我第一個幫你摺」、「回他，我摺那收件人寫誰」、「叫他付薪水」、「一朵50的話可以考慮，順便推一下店裡面的罐頭塔」、「問他店裏的白包要幫忙銷嗎。」

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