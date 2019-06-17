台北三溫暖槍殺案　「子彈貫穿泊車組長頭部」兇嫌遭收押

▲黃男涉嫌酒後開槍殺人，被檢察官聲請收押獲法官裁准。（圖／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市「天龍三溫暖」16日晚間發生酒客開槍，當場擊斃黃姓泊車人員命案，黃姓兇嫌遭當場壓制逮捕後，因酒醉在警局睡到17日才開始接受偵訊，他坦承酒後鬧事，對鬧出人命感到後悔，士林地檢署檢察官複訊後，17日晚間依殺人、槍砲等罪嫌，向法院聲請將他收押獲准。

▲天龍三溫暖16日深夜傳出槍擊案，1名員工遭槍擊身亡。（圖為資料照／民眾提供翻攝，下同）

黃姓男子(53歲)16日晚上在其他地方喝了酒後，搭計程車到台北市大同區重慶北路上的天龍三溫暖打算泡湯解酒，他下車時向司機表示自己身上有傷，司機幫忙攙扶也搬不動他，這時該三溫暖負責趴車的黃姓男子上前幫忙。

但攙扶過程中疑似發生肢體碰撞，黃男竟從隨身包包中拿出手槍，近距離朝被害人頭部開槍，子彈貫穿腦部，被害人當場失去呼吸心跳，送往馬偕醫院急救到17日凌晨不治。

當時在現場目擊的人都想幫忙拉開黃男，黃男卻對空鳴槍、打算嚇退追擊的員工，但因為卡彈遭一夥人撲上壓制倒地；警方到場查扣1把90手槍、12發子彈、現場並搜扣到一枚彈殼。

黃男因喝酒過多，被帶到派出所後上銬機受保護管束，17日酒醒後，在律師陪同下接受偵訊，供稱喝完酒原本要搭車去「天龍三溫暖」泡湯「鬆一下」，下車時卻感到有人不大尊重他，他說酒喝太多了，記不住為何開槍，對衝突過程沒有印象，檢察官訊後以他涉殺人等罪嫌重大為由，向法院聲押獲准。

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