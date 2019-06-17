闊別6年！九曲洞步道24日試行開放　輕鬆遊交通指南報你知

▲太管處加強步道安全設施及整修、興建景觀明隧道、水景步道及公廁等設施，希望提供遊客更安全優質的遊憩環境。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

闊別了6年！以大理岩峽谷聞名的太魯閣九曲洞步道，已完成落石防護工程，6月24日（星期一）上午9時起將試行開放，遊客又可以在較安全的環境中欣賞太魯閣峽谷了。

九曲洞步道入口位於中橫公路九曲洞隧道西洞口（台8線173.7K），全長700公尺，需原路折返。太魯閣國家公園管理處表示，九曲洞是太魯閣峽谷地形精華的路段，立霧溪水切穿厚層大理岩，造就出溪谷狹窄、兩岸山壁垂直陡峭的峽谷地形，是許多遊客喜歡造訪的景點。然而險峻的地形，卻時有自然落石現象。

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提供遊客較安全優質的遊憩環境，太管處除加強步道安全設施進行步道整修，興建景觀明隧道、水景步道及公廁等設施。步道開放後，預期可達到太魯閣峽谷遊客分流的效果。

九曲洞步道原是中橫公路舊道，民國85年九曲洞隧道通車後，公路舊道改為步道。完成整修的九曲洞步道，除景觀明隧道外，還有一段低於原有步道路面，更靠近溪谷的水景步道，可以帶領遊人從較低的位置更親近峽谷，聆聽立霧溪急流震耳的水聲，感受立霧溪強大的侵蝕力。九曲洞步道是一條大眾化的步道，也是一個戶外的地質教室。

▲九曲洞是太魯閣峽谷地形精華的路段，立霧溪水切穿厚層大理岩，造就出溪谷狹窄、兩岸山壁垂直陡峭的峽谷地形，是許多遊客喜歡造訪的景點。

受限於峽谷地形腹地狹窄的因素，九曲洞步道入口處並無劃設停車位，車輛只能於公路兩側臨時停車，讓遊客上下車後立即駛離，以維持中橫公路交通順暢及安全。太管處特別建議遊客，造訪九曲洞步道請儘量搭乘公車，並多利用非假日及非尖峰時段前往。以下是交通相關建議：

一、搭乘遊覽車：請於九曲洞明隧道臨時停靠上下車，車輛請停靠於綠水（170.7k）合流（171.4k）停車場等候。

二、搭乘公車：請搭乘往返太魯閣及天祥間的花蓮客運或太魯閣客運班車，於九曲洞站下車。每日從8:00至18:00有計46班次停靠九曲洞往返（往天祥23班次；往太魯閣23班次）。

三、自行開車前往：請行駛至合流（170.7k）、綠水（171.4k）停車後，搭乘公車前往九曲洞。

為維護穿越中橫公路進出九曲洞步道行人的安全，步道入口處的中橫公路上設有斑馬線及紅綠燈，請遊客依燈號穿越馬路，並請駕駛人經過九曲洞路段時務必放慢行車速度，並依現場交通號誌指示行駛，以維安全。

太管處表示，九曲洞步道試行開放後，將觀察遊客的使用狀況，隨時作必要的調整與改善。