樓下超商來正妹店員　他每天買拿鐵加5顆糖「被記住了」...2年後結局萬人驚

▲超商遇見正妹工讀生，該怎麼取得認識的機會？示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者曾婉婷攝）

網搜小組／綜合報導

「我們男人追女生靠的是毅力！」就有男網友為了追樓下超商正妹工讀生，主張不放手的勇氣，於是他想出了買咖啡妙計，刻意再加上特殊的習慣偏好，拿鐵加5顆糖，2年來不論晴雨天天報到，只求留下最深刻的印象，而結局卻讓1萬人看傻了。

黃姓男網友17日在「爆廢公社」貼文，分享2年前勇敢追愛的往事，那時樓下一間超商來了位正妹工讀生，他只一眼就心神蕩漾，有了想進一步認識的念頭。為了引起妹子注意，他故意耍了小心機，要做與眾不同的那個，一出手就讓她留下深刻印象，於是點咖啡時開口說要一杯拿鐵、5顆糖。

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▲不少年輕男女、學生會選擇到超商打工，藉此磨練社會經驗。（圖／資料照）

「這樣不會太甜嗎？」正妹店員有些嚇到，大概是第一次聽到有客人加這麼多糖。黃男則酷酷的回應，「有妳甜嗎？」妹子只留下羞澀的一笑。從那天之後，他持之以恆天天都去買咖啡，點的同樣是5顆糖拿鐵，風雨不間斷，結果劇情有了爆炸性的發展，「2年後我得糖尿病了」。

網友滿心期待精彩的愛情戲碼，沒想到結局峰迴路轉，這篇幽默的搞笑文PO出4小時就吸引近萬人朝聖，甚至有人轉錄至Dcard，「好勵志的故事」、「靠邀，還我感動來」、「看完直接倒吸一口氣，真的很北爛」、「2年後你比他更甜」、「鬼扯，只會洗腎不會糖尿病」、「我把這篇文拿給女友看，她說原來當時那個客人就是你！」

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