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全球最貴！北海道特產「黑西瓜」競拍　一顆要價21萬創紀錄

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▲▼2008年北海道售出的一顆8公斤「黑西瓜」，創下全球最貴西瓜紀錄。（圖／達志／美聯社）

▲北海道「黑西瓜」再度創下全球最貴西瓜紀錄。圖為早前最貴紀錄，以65萬日圓賣出的黑西瓜。（圖／達志／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

日本北海道旭川市及札幌市蔬果市場14日舉行特產「黑西瓜」拍賣會，由超市老闆鈴木慶一以75萬日圓（約21.8萬元台幣），購得一顆約11公斤重的黑西瓜，這也成為了歷年以來的最高得標價，同時也是是上售價最高昂的西瓜，先前紀錄則是2008年以65萬日圓（約18.8萬元台幣）購得的黑西瓜。鈴木老闆開心表示，「很榮幸能參加這次活動。」

據日本《每日新聞》報導，黑西瓜是北海道當地特產，以外皮黑亮為特色，每到收成季節，當地都會舉辦黑西瓜拍賣會，今年則在14日舉行。當天來自旭川市的超市老闆鈴木慶一以75萬日圓，購得一顆重約11公斤的黑西瓜，創下歷年拍賣價格之最，而此前的紀錄保持者則是在2008年，一顆以65萬日圓賣出的8公斤黑西瓜。

鈴木老闆事後也開心向媒體表示，「很榮幸能參與此次活動」。據當地人表示，今年氣候溫和，晝夜溫差大，也讓黑西瓜的含糖量升高，預計自7月初至7月中旬將能出產5.5萬顆。

日本黑西瓜也被稱作「田助西瓜」，由於氣候因素僅生長於北海道，多汁鮮甜且耐保存，是日本最貴的西瓜品種之一。

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