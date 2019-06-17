2020美總統選戰倒數！醜聞纏身…川普民調慘輸民主黨　拜登贏近10百分點

▲拜登（中）與桑德斯（右）是川普2020年最大的競爭對手。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普日前透過推特宣布，18日起將全面投入2020年總統大選，爭取再次連任機會，不過從最近幾次民調看來，整體選情對他，甚至是共和黨都不太有利。就連一向支持川普的《福斯新聞》（Fox News）民調都顯示，川普的支持度大輸民主黨5位候選人，支持度最高的前副總統拜登（Joe Biden）領先川普10個百分點，就連桑德斯（Bernie Sanders）也贏過川普9個百分點。

川普（Donald Trump）18日選擇在關鍵「搖擺州」佛羅里達州展開2020年連任之路，而佛州也是當年川普拿下29張選舉人票，扳倒民主黨參選人希拉蕊（Hillary Clinton）的關鍵州。川普自上任以來，舉辦了數十場大大小小的造勢大會，且對於批評政敵也從不手軟，可說是從上任以來就一直在替連任做準備。

“President Trump to launch 2020 Campaign in Florida!” @foxandfriends Tuesday will be a Big Crowd and Big Day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月15日

不過，自2016年以來，川普的醜聞就未曾間斷，調查長達2年的「通俄門」案，一直到今年3月才宣告偵結，特別檢察官穆勒在記者會上指出，並未發現川普與俄羅斯勾結的證據，且礙於法律規定無法起訴總統，「但這一切不代表川普沒罪。」除此之外，還有在2016年大選期間，支付色情演員「暴風女丹妮絲」（Stormy Daniels）13萬美元（約新台幣400萬元）的封口費，都讓川普的形象一再受到打擊。近來川普更成為50年來第一位拒絕交出報稅資料的總統參選人。

▲拜登在民主黨內的支持度極高。（圖／達志影像／美聯社）



這些醜聞也讓民主黨人士抓緊機會，從2018年開始，就有24位民主黨員宣布投入初選，包含呼聲極高的前副總統拜登、佛蒙特州參議員桑德斯、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、印第安納州的同志市長巴提吉格（Pete Buttigieg）。面對來勢洶洶的民主黨，儘管共和黨內部對川普有諸多不滿，但目前也只有前麻州州長威爾德（William Weld）宣布角逐共和黨的總統提名，但外媒推測，威爾德只有當「砲灰」的份。

根據《福斯新聞》16日公布的最新民調顯示，拜登以32%的支持率成為民主黨呼聲最高的參選人，桑德斯則以13％位居第二，接著是華倫的9%，賀錦麗與巴提吉格皆以8%居後。自今年3月以來，桑德斯的支持率下滑了10個百分點，其他候選人都略有提升。有趣的是拜登雖然在45歲的選民領先30個百分點以上，但在45歲以下選民他只領先桑德斯3個百分點。

▲桑德斯擁有大批死忠支持者。（圖／達志影像／美聯社）



若是個別參選人與川普比較的話，拜登以49%領先39%的川普10個百分點，桑德斯則是以49%比40%領先川普9個百分點，川普也以41比43輸給華倫、41比42輸給賀錦麗、411比40輸給巴提吉格。民調專家蕭（Daron Shaw）認為，川普的民調雖然落後，但遠比當年與希拉蕊競爭時的情況好太多，2015年6月希拉蕊的支持率比川普高出17個百分點，「川普的選民基礎已經穩固，他有足夠的時間在辯論取得關注。」