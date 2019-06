2020美總統選戰倒數！醜聞纏身…川普民調慘輸民主黨　拜登贏近10百分點

▲拜登(中)與桑德斯(右)是川普2020年最大的競爭對手。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國總統川普日前透過推特宣布,18日起將全面投入2020年總統大選,爭取再次連任機會,不過從最近幾次民調看來,整體選情對他,甚至是共和黨都不太有利。就連一向支持川普的《福斯新聞》(Fox News)民調都顯示,川普的支持度大輸民主黨5位候選人,支持度最高的前副總統拜登(Joe Biden)領先川普10個百分點,就連桑德斯(Bernie Sanders)也贏過川普9個百分點。

川普(Donald Trump)18日選擇在關鍵「搖擺州」佛羅里達州展開2020年連任之路,而佛州也是當年川普拿下29張選舉人票,扳倒民主黨參選人希拉蕊(Hillary Clinton)的關鍵州。川普自上任以來,舉辦了數十場大大小小的造勢大會,且對於批評政敵也從不手軟,可說是從上任以來就一直在替連任做準備。

“President Trump to launch 2020 Campaign in Florida!” @foxandfriends Tuesday will be a Big Crowd and Big Day!