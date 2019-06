幕僚長突咳嗽2聲！　川普訪問中變臉斥「要咳請出去」：我不喜歡

▲ 川普於橢圓形辦公室。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)日前在白宮橢圓形辦公室接受美國廣播公司(ABC)訪問,正回答記者史蒂芬諾伯羅斯(George Stephanopoulos)有關他財務資料的問題時,突然停下來並表示要重來一次,因為他的幕僚長馬瓦尼(Mick Mulvaney)在一旁咳嗽,讓他不禁露出煩躁的神情,要求馬瓦尼離開辦公室。

由ABC News影片可見,川普坐在辦公桌前,和雙手撐著桌子的史蒂芬諾伯羅斯近距離對話。川普表示,「當你看到我的財務報表的時候……我假設未來某個時候你會看到,我預設它會被公開,到時候你會對我做的事感到驚艷。我做了很大、很大的事,比任何人都還要棒。」

史蒂芬諾伯羅斯問道,「哪一份財務報表?」川普回答,「參議院想要我的財務報表。某種程度上,我希望他們可以取得它。」史蒂芬諾伯羅斯又問,「你會交出去嗎?」川普回應,「不,未來某個時候我可能會。但某種程度上,我希望他們拿到,因為這是——」只聽見某個沒有入鏡的人發出2聲咳嗽聲,川普因此被打斷了一下才繼續說,「因為這是一份很棒的財務報表。」

Pres. Trump says he “might” turn over his “financial statement” to Congress.



“I hope they get it, because it’s a fantastic financial statement,” he tells @GStephanopoulos in the Oval Office. https://t.co/8q0FwFD9qt pic.twitter.com/fw1tIc0vxO