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川普支持度慘輸拜登10%　美大選民調：民主黨5人全勝

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）民調落後前副總統拜登。（圖／路透社）

國際中心／台北報導

《福克斯新聞頻道》(Fox News)16日公布了一項全國民調，川普的支持度落後76歲的前副總統拜登(Joe Biden)以及另外4位有意角逐總統的民主黨人士。

民調顯示，川普對上民主黨呼聲最高的前副總統拜登，以39%慘輸49%的拜登10個百分點。除了輸給拜登，他對上資深聯邦參議員桑德斯(Berinie Sanders)則是落後9個百分點，剩下3位民主黨人士分別以1至2個百分點領先川普，但領先幅度都在3%的誤差範圍內。

2020美國總統大選前哨戰已經打開，為了連任成功，川普今年多次提到股市政績牌，並告訴選民們，如果自己大選不利的話，美國可能會面臨的危機。他15日在推特中寫道，「川普經濟(The Trump Economy)在創造紀錄，並且還有很長的路要走，假如有我以外的任何人在2020當選(我非常清楚這場競爭)，將會出現前所未有的市場崩盤，讓美國繼續偉大！」。

他已非第一次在推特上發表「連任失利」警告，並打出股市崩盤的恐懼牌。早在1月時，他在推文中警告想要彈劾的民主黨「如果你們想看到股市大崩盤，就彈劾川普。」，也在2月另一則推文也說道「如果當初2016大選是反對黨獲勝的話，現在股市至少已經下跌10,000點」。

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關鍵字：川普,拜登,總統大選,民調,北美要聞

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