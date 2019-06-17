「毀滅白光」從天而降！火箭升空成功引雷　驚人影片曝光

▲雷電蘊藏強大的能量，一旦可以人工引雷，將可得到更多研究資料。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

大陸華南地區於6月4日出現大規模雷暴天氣，中國氣象局研究院雷電研究團隊抓住引雷機會，從廣州從化區引雷試驗場發射今年首枚引雷火箭，成功觸發閃電；次日又再發射10枚，其中7次成功「引雷」，2019年中國氣象局雷電野外綜合觀測試驗在刺眼的閃光、轟隆的雷聲中宣告全面啟動。

從影片中可以看見，猶如科幻場景一般，在幾次閃光之後一道道閃電像「毀滅白光」直墜而下，伴隨著巨大轟鳴後發出強烈的光芒，意味著引雷成功。中國氣象科學研究院雷電研究團隊首席專家呂偉濤表示，今年是連續第14年開展人工引雷試驗，迄今已成功引雷150餘次，極大地豐富了雷電物理、雷電防護、探測等理論和技術研究所需的第一手觀測資料。

據了解，雷電研究團隊專門設計、訂制的引雷試驗方艙在今年建設完成並投入使用，顯著改善了雷電野外試驗的基礎條件，為外場試驗的順利開展和資料的高效獲取奠定基礎。

人工引雷意指在雷暴環境下利用一定的裝置和設施，人為控制在某指定點觸發閃電，並把閃電引到預知位置進行科學試驗，目前「引雷火箭」是人工引雷的主要工具，火箭拖著一條細細的鋼絲升空後，在一定的上升速度中引雷電落地。

人工引雷的研究不僅可以對雷電防護裝置的性能進行試驗和評估，也可以影響雷暴電場和降水，未來可能成為人工改變天氣的手段之一。此外，人工引雷技術也可能用於生物培育，藉由引雷地點產生強大的電磁輻射，誘發農作物或種子基因變異，未來用於太空育種可大大降低成本。