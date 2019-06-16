外界憂不肖人士想靠秋行軍蟲發大財　農委會：很多證據要確認

▲民眾收集植物蟲害特徵照片及蟲體相片，通報防檢局經確認可獲獎金1萬元。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許展溢／台北報導

秋行軍蟲入侵台灣，農委會為防肆虐祭出通報獎勵要點，只要經確認每人都可以拿到1萬元，但此規範沒限制同一人重複領取。外界憂心，萬一有人想「發大財」，假設第一時間發現多條秋行軍蟲，再放到其田中，造成反效果。農委會表示，鑑定時不會只看「一條蟲」，還要看很多證據。

秋行軍蟲幼蟲發生案例經形態鑑定確定截至今（16日）已有65件。雖然農委會訂出通報獎勵，但外界現在擔心發生，殖民時期印度，英國政府計劃要減少眼鏡蛇數量，因此頒布法令，只要每打死一條眼鏡蛇都可以領取賞金，導致很多印度人為了賞金反而開始養殖眼鏡蛇，結果眼鏡蛇族群數量不減反增 ，造成「眼鏡蛇效應」。

請繼續往下閱讀...

農委會副主委陳駿季向《ETtoday新聞雲》表示，如此投機取巧並不是農委會主要目的，該獎勵要點只是希望能夠在短期之間內找到侵害防治辦法，要是有不肖人士真的這樣做，讓沒有遭受汙染的作物受侵害，那都算是一件違法的事情。

陳駿季強調，民眾通報後，就會派員到現場了解，但不會只看有沒有一條蟲就發獎金，當下還有很多證據要確認，如蟲子咬痕動作等病徵外，還要看田裡的狀況，及很多事項待確認。農委會強烈呼籲，秋行軍蟲一旦肆虐台灣，將造成相關產值36億元損失，希望民眾能配合政策， 一起全面通緝秋行軍蟲。

其他人也看了...

吳念真PO照「這是不是秋行軍蟲？」 防檢局神回覆破千讚

秋行軍蟲蔓延全台總計達65例 台中清水確認也被入侵