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口角尋仇反遭打成植物人　2男「犯後態度有改善」輕判

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▲▼一群人為了朋友犧牲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲只因口角互毆，2男將人打到成植物人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

邱姓男子與張姓男子凌晨起完口角，憤而帶弟弟前往尋仇，豈知張男那邊人多勢眾，張與陳男將邱男打到全癱成植物人。台中高分院審結，認為張男造成傷害不嚴重，陳男允賠300萬獲家屬原諒，輕判1年4月及5年2月，全案部分可再上訴。

判決書指出，男子張和樂2016年2月凌晨，在苗栗縣某處與男子邱宗德起口角衝突後開車離開。邱男因氣不過，找來弟弟開車載他四處找邱男，果然在通霄鎮崇仁路、自強路口發現張男與陳柏城等4人，雙方一言不和開打。

張、陳2人聯手毆打邱男，張徒手毆打，邱拿木棍反擊，陳則搶下邱的木棍猛力毆打他，邱男因此倒地側身捲縮遭打，除左側腰部以下都有瘀青外，頭部也遭陳用木裩猛力毆打數下，陷入昏迷。其他人與邱男弟弟互毆，見邱男已倒地不動後，一行人趕緊驅車離開。

邱男弟弟見狀趕緊將哥哥送醫急救，但他因為頭部左側有創傷性硬腦膜下出血導致損傷，醫治後已全癱在床、神智不清，沒有生活自理能力。警方隨即將張、陳等人移送法辦。

苗栗地院認為張、陳2人無殺人故意，張觸犯傷害罪且累犯，陳觸犯重傷害罪，人均未與家屬和解，分處1年10月、6年4月徒刑。2人不服上訴。

合議庭認為，張男雖是挑起互毆其中一方，但他僅造成被害人手腳、左腰瘀青並非異常嚴重。原審應屬過重，改判1年4月。陳柏城跟被害人家人以300萬元和解，並已給付130萬，也願意原諒陳，犯後態度已有改善，也輕判5年2月。

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關鍵字：打架,植物人,台中高分院,重傷害,苗栗

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