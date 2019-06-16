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板橋4車疑遭縱火慘剩骨架　男辯稱「在車上烤肉」

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▲▼板橋一名男子疑似在車內燃燒木炭，造成4輛汽車燃燒的火燒車意外。（圖／記者趙永博攝）

▲板橋一名男子疑似在車內燃燒木炭，造成4輛汽車燃燒的火燒車意外。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市板橋區環河西路近藝文一街一處停車場，16日凌晨0時許傳出有火燒車的意外。現場3部自小客車及1部垃圾清運車，疑似遭人縱火後燃燒，民眾發現火煙後報警，警消獲報後旋即趕抵現場滅火，火勢很快就被撲滅，而警方也在現場找到一名疑似縱火的嫌疑犯，目前已經將他帶回派出所釐案發經過。

新北市消防局板橋中隊中隊長吳濟玄表示，16日凌晨0時許，新北市政府消防局接獲民眾通報，在板橋區環河西路與藝文一街附近的一處停車場內，有車輛突然燃燒，警消獲報後趕抵現場，見到4部轎車已經陷入火海，消防人員立即拉出水線滅火。

火勢很快就被消防人員撲滅，但其中2輛自小客車，早已燒的剩下骨架，而另外1部自小客車及1部垃圾清運車，也被火勢波及傷及車體，目前財務損失及起火原因正債等待火調人員調查中。

現場員警發現一名年約20幾歲疑似精神狀態不佳的男子，在火災發生後，站在一旁觀看燃燒的車輛，警方懷疑這名男子與火燒車意外有關，便上前盤問，男子僅向警方辯稱，自己是在轎車後座烤肉才不慎引燃火勢。

警方隨後也在燒毀的車輛後方，找到燃燒過的木炭及炭盆，由於男子疑似是新北市衛生局通報管理的個案，警方不敢大意，目前已由員警將男子帶回派出所訊問，要進一步釐清男子的犯案動機及經過，而相關財務損失及起火原因，火調人員也正在釐清當中。

▲▼板橋一名男子疑似在車內燃燒木炭，造成4輛汽車燃燒的火燒車意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼消防人員拿著水線，將著火的車輛降溫。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋一名男子疑似在車內燃燒木炭，造成4輛汽車燃燒的火燒車意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋一名男子疑似在車內燃燒木炭，造成4輛汽車燃燒的火燒車意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白色轎車被燒到剩下骨架。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋一名男子疑似在車內燃燒木炭，造成4輛汽車燃燒的火燒車意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋一名男子疑似在車內燃燒木炭，造成4輛汽車燃燒的火燒車意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼一旁的自小客車及垃圾清運車輛，都遭到火舌吞噬而遭殃。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋一名男子疑似在車內燃燒木炭，造成4輛汽車燃燒的火燒車意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋一名男子疑似在車內燃燒木炭，造成4輛汽車燃燒的火燒車意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼燒爛的轎車旁，還遺留木炭及炭盆等物品。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋一名男子疑似在車內燃燒木炭，造成4輛汽車燃燒的火燒車意外。（圖／記者趙永博攝）

▲▼板橋一名男子疑似在車內燃燒木炭，造成4輛汽車燃燒的火燒車意外。（圖／記者趙永博攝）

▲新北市消防局板橋中隊中隊長吳濟玄出面說明火災發生經過。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：火燒車,火災,木炭,烤肉,清潔車,骨架,板橋

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