被徐耀昌嗆「男人的事女人別管」　 陳佩琪：翻白眼！





▲陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲的夫人陳佩琪日前在臉書上建議，苗栗可以仿效希臘，靠觀光來賺外匯，結果被苗栗縣長徐耀昌嗆聲「男人的事妳女孩子來管」。對此，陳佩琪16日回應，這段話讓她驚訝到「翻白眼」，「真的不得不感慨，到底是台灣的性平意識還不及格，還是性平觀念遇到政治就轉彎？」

陳佩琪16日在臉書上發文表示，台灣檯面上的政治人物，過去以男性為主，2016年出了一位女總統，「本以為性平觀念已大幅改善，我也願意以政治人物另一半的身分，出面呼籲大家重視，不過還是有踢到鐵板的時候…」

陳佩琪說，4月1日愚人節的時候，她在家閒閒沒事幹，雞婆地在自認寫得不錯的性別平等文下面，接了一小段鼓勵大家到苗栗旅遊的「業佩文」，「可能文筆功力不高吧，還是其他原因，遭到苗栗縣長說我『假掰演戲』，還大喇喇地對外說『男人的事女人別管』。」

「這段話讓我驚訝到『翻白眼』！」陳佩琪提到，「我的天哪，台灣才幾個縣市首長而已，一縣之長也算是個檯面人物了，竟然當眾對外這樣說，而且接續幾天左等右等，也沒人批評他，更不見有人聲援我。」當時想說可能苗栗參訪是市政行程，自己不該提，只好先刪文，沒想到又被說成是「陳佩琪承認假掰演戲，罕見道歉刪文」，但因為快上飛機了，沒空筆戰，只好投降認輸。

最後，陳佩琪說，「事後回想真的不得不感慨，到底是台灣的性平意識還不及格，還是性平觀念遇到政治就轉彎？」