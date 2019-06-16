飯店工人清化糞池沒出來！6人急進入救人...結果全窒息身亡

▲7人因未穿戴安全裝備進化糞池窒息死亡 。（示意圖／非當事人／翻攝自獵奇網）



國際中心／綜合報導

印度吉拉吉特邦一家飯店，日前傳出有7人因為「清理化糞池未配戴安全裝具」，全數皆窒息死亡。飯店負責人已被控疏忽致死，目前正在逃亡中。

據BBC報導，印度不少低種姓階級的人都被受雇為「淘糞者」，會在沒有穿戴任何防護裝具或面具的情況下清理下水道或是化糞池。這起事件發生於古茶拉底省（Gujarat）瓦多達拉縣（Vadodara）14日晚上，在喪命的7人當中，有4名是由飯店通知前往清理化糞池的工人，而另外3名則是在一旁協助的飯店員工。

▲成千上萬低種姓階級的印度人被僱為「淘糞者」。（示意圖／非當事人／翻攝自獵奇網）



救援人員阿扎德（Nikunj Azad）表示，死者先有1名進入化糞池，但久久不見蹤影，呼叫更是沒反應，其他3名「淘糞者」則進去救人。經過一段時間後，這4名工人都還沒出來，在場的另外3名飯店員工則進入化糞池想要救援，不幸7人全都遇難。

阿扎德補充，「屍體於3小時後被抬出，目前已送屍檢。」報導中指出，印度雖於2013年已立法禁止人們徒手清理糞便，但各地仍經常傳出有人在「通滿有毒氣體」的下水道窒息而死的事件，去年新德里就有5人因請李汙水處理槽而喪命。據法新社報導，目前雖沒有官方數據，但經獨立調查顯示，每年約有1370人在從事危險工作時喪生。