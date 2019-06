飯店工人清化糞池沒出來！6人急進入救人...結果全窒息身亡

▲7人因未穿戴安全裝備進化糞池窒息死亡 。(示意圖/非當事人/翻攝自獵奇網)



國際中心/綜合報導

印度吉拉吉特邦一家飯店,日前傳出有7人因為「清理化糞池未配戴安全裝具」,全數皆窒息死亡。飯店負責人已被控疏忽致死,目前正在逃亡中。

據BBC報導,印度不少低種姓階級的人都被受雇為「淘糞者」,會在沒有穿戴任何防護裝具或面具的情況下清理下水道或是化糞池。這起事件發生於古茶拉底省(Gujarat)瓦多達拉縣(Vadodara)14日晚上,在喪命的7人當中,有4名是由飯店通知前往清理化糞池的工人,而另外3名則是在一旁協助的飯店員工。

▲成千上萬低種姓階級的印度人被僱為「淘糞者」。(示意圖/非當事人/翻攝自獵奇網)



救援人員阿扎德(Nikunj Azad)表示,死者先有1名進入化糞池,但久久不見蹤影,呼叫更是沒反應,其他3名「淘糞者」則進去救人。經過一段時間後,這4名工人都還沒出來,在場的另外3名飯店員工則進入化糞池想要救援,不幸7人全都遇難。

阿扎德補充,「屍體於3小時後被抬出,目前已送屍檢。」報導中指出,印度雖於2013年已立法禁止人們徒手清理糞便,但各地仍經常傳出有人在「通滿有毒氣體」的下水道窒息而死的事件,去年新德里就有5人因請李汙水處理槽而喪命。據法新社報導,目前雖沒有官方數據,但經獨立調查顯示,每年約有1370人在從事危險工作時喪生。

Vadodara: Seven suffocate to death in hotel's septic tank



"All seven were dead as the pressure of gas was high in the tank, but we could bring their bodies out," said fire officer Nikunj Azad.



READ: https://t.co/nOgB5reseb pic.twitter.com/OKk95f3YSL