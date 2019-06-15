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印度將對美國29種產品加徵關稅　回擊終止普惠制貿易地位

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▲美國總統川普（Donald Trump）與印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）與印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度將從6月16日起對29種美國商品徵收報復性關稅，以回擊美國終止印度普惠制貿易地位的決定。《華爾街日報》稱，這一決定的生效時間恰逢美國國務卿蓬佩奧計劃訪問印度的前幾天，他此訪意在「強化美印關係」。

美國政府終止印度普惠制(GSP)貿易地位的決定於6月5日正式生效。受此影響，價值約56億美元的2900餘種印度輸美商品無法再享受美方此前提供的關稅減免優惠。

《印度時報》14日引述政府消息人士的話稱，在多次延期後，印度決定對包括杏仁、核桃、豆類和鐵板滾製產品在內的29種美國產品徵收額外關稅，加徵後的稅率最高達120%，印度財政部將很快發布相關通知。

▲▼ 大豆。（圖／路透）

▲ 印度決定對美國包含豆類在內的29項產品加徵關稅。（圖／路透）

《華爾街日報》14日引述不具名印度官員的話稱，「這不是報復，我們已經等了一年，現在決定繼續前進」。去年3月，川普政府宣布對進口鋼鋁產品加徵關稅，印度也是受害者之一，印度政府於6月威脅對美29種產品發起報復性反制措施。但這一措施的生效時間一拖再拖，其間美國不僅沒有取消對印度鋼鋁產品加徵的關稅，還終止了印度的普惠制貿易地位。

鋼鐵。（圖／路透）

▲印度的鋼鋁產品早在去年就已經被美國加徵關稅。（圖／路透）

在印度決定啟動對美報復性關稅措施前，美國商務部長羅斯剛剛發表針對美印關係的講話。據印度報業托拉斯13日報導，羅斯當天在華盛頓出席印度創意峰會時將印度描述為「高關稅市場」，敦促莫迪政府加強改革，進一步開放市場和經濟。羅斯還說，將在不久後訪問印度，討論並解決印美經貿關係中的關鍵問題。

印度財經媒體Mint網站14日分析認為，印度宣布對美徵收報復性關稅的時間節點值得玩味，因為莫迪和川普即將在G20大阪峰會上舉行會晤，美國國務卿蓬佩奧也將在G20前訪問印度。而印度商工部長戈亞爾13日剛剛表示，美國取消印度GSP地位，對印度來說並非「生死攸關的大問題」。

普惠制（Generalized System of Preferences ,GSP）全稱普遍優惠制。它是世界上32個已開發國家對開發中國家出口產品給予的普遍的、非歧視的、非互惠的優惠關稅，是在最惠國關稅基礎上進一步減稅以至免稅的一種特惠關稅。這項政策有利於幫助受惠國增加出口,促進工業化和經濟發展。

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