上海「超級智慧工廠」　工業機器人「四巨頭」先後登陸

▲發那科集團（FANUC）工業機器人手臂。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

全球工業機器人四大製造商之一的發那科集團（FANUC）日前宣布將將於10月登陸上海寶山，打造「超級智慧工廠」，投資額約20億元人民幣（約94億元新台幣）。此外，同屬「四巨頭」之一的「安川電機」與上海寶山合作的半導體機器人項目，預計10月能正式投產，年產值初估約30億元人民幣（約140億元新台幣）。

上海寶山區為傳統工業區，主要以生產鋼鐵為主，近年逐步轉型搶進最夯的「科創」產業。進駐的二家大規模機器人製造商，具有行業領頭羊的效果，目前機器人相關產業已有117間落戶寶山，構築完整產業鏈。

▲上海發那科集團（FANUC）在寶山區打造的「超級智慧工廠」。（圖／翻攝上觀新聞）

上海發那科集團（FANUC）母公司為日本發那科株式會社(FANUCCORPORATION)，是全球第一大、營收最好的機器人公司，被稱為「富士山腳下的微軟」。FANUC機器人主要應用在汽車、發動機、食品飲料、醫藥、工程機械、金屬加工、塑膠電子等領域。由發那科集團和上海電氣集團合作的上海發那科三期專案將於今年10月開工興建，總投資約20億元人民幣，完成後預估將新增年產值100億元人民幣。

日本安川電機株式會社(YASKAWAElectricCorporation) 於1977年生產出日本第一台全電動的工業用機器人莫托曼1號(MOTOMAN)。此後相繼開發用於焊接、裝配、噴漆、搬運等自動化工業用機器人。

▲上海發那科集團（FANUC）工廠。（圖／翻攝大陸網站）

數據顯示，寶山區「機器人及智慧製造領域」2018年已創造產值373.3億元人民幣（約1,754元新台幣），佔規模以上工業總產值近20%。《上觀新聞》報導，寶山區經委副主任高揚表示，寶山區將依靠空間、技術、人才、應用等綜合優勢，逐步引導企業、項目、人才向園區集聚，「到2020年底，園區機器人及智慧製造產業產值將佔園區總產值的比例達到50%以上」。

