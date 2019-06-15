美自下周起辦「7天聽證會」　300企業代表出席...最快7月2日對陸課稅

▲ 美國貿易代表署辦公室將舉行7天的「關稅聽證會」。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國貿易代表署辦公室（USTR）14日在聲明中透露，他們將從17日開始舉行為期7天的「關稅公開聽證會」，針對中國3000多億美元的商品加徵25%關稅一事進行討論，向國內各企業、零售商及製造商蒐集相關意見。

綜合《希望之聲》及路透社報導，美國貿易代表署辦公室發表聲明指出，公開聽證會將於下周一開始進行，從17日到25日，扣掉22、23兩天假日，總共為期7天。聽證會會於華盛頓的美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission , USITC）舉行，希望能以此尋求各方對於美國總統川普加徵中國產品關稅的想法。

屆時，包括零售商百思買（Best Buy）、玩具製造公司孩之寶（Hasbro）、掃地機器人製造商iRobot、水龍頭製造商摩恩（MOEN），及各行各業的企業和貿易集團代表...等超過300多位名單上的預定證人，都將會出席。

聲明中也提到，之所以舉辦關稅聽證會，是根據1974年《貿易法》第301條，對中國在技術轉讓、智慧財產權和創新方面的不公平貿易行為所做出的進一步回應。另外，也因為聽證會結束後還有7天的最終反駁評論期，這使得川普要一直到7月2日之後，才能正式開展新一波關稅。

▲ 川普對價值2000億美元的中國商品徵收25%關稅。（圖／路透社）

據悉，川普5月初指責中國在貿易談判違反承諾，導致美中關係惡化。他除了因此對2000億美元的中國商品徵收25%關稅外，更下令美國貿易代表準備再對3000億美元的中國商品也徵收關稅，等於基本上囊括了所有中國銷往美國的商品。這樣的新一波關稅，將會對民生消費用品，包括筆記型電腦、手機、遊戲機、電視、玩具、服飾和鞋類帶來一大重擊。