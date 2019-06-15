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春雨至秋末小黒蚊為害最烈　台東環保局教您防治小撇步

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▲▼遭小黑蚊叮咬後出現奇癢、紅腫等症狀，讓人感到很困擾。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼遭小黑蚊叮咬後出現奇癢、紅腫等症狀，讓人感到很困擾。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼遭小黑蚊叮咬後出現奇癢、紅腫等症狀，讓人感到很困擾。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

惱人的小黑蚊，從春雨過後至秋季末是叮咬危害的季節，尤其遭叮咬後出現奇癢、紅腫等症狀，讓人感到很困擾，台東縣環境保護局提供民眾防治小黑蚊的撇步，希望大家一起來防治，共同維護舒適的居家、校園生活及優質的遊憩環境。

台東縣環保局表示，「小黑蚊」俗稱「黑微仔」(台語：OVR)，學名為「台灣鋏蠓」，是台灣原生種的吸血昆蟲，雌蟲吸血才可以產卵，生長棲地為環境中具有藍綠藻或陸生綠藻處（一般俗稱青苔），所以青苔是小黑蚊孳生的指標，一般在明暗交替且潮濕的地方，如屋簷下、水溝邊緣、庭院牆角、菜園、竹園、茶園、檳榔園等農耕地中經常可發現，從春雨過後至秋季末是叮咬危害的季節。

民眾如何有效防治小黑蚊呢？環保局提醒以個人防護與環境管理為主，化學防治為輔。首先要注意個人防護，於戶外活動時應穿著長袖衣服、長褲，或塗抹有效的忌避劑（例如衛生署核可含DEET之防蚊液等），阻斷雌成蟲吸血，防止其產卵孳生，住家、學校教室等裝置細網目（55網目以上）的紗門、紗窗阻隔小黑蚊；其次，應經常整頓環境，翻土或刮除青苔，並在清除青苔後之地表種植密生草種覆蓋，或加舖碎石、小木塊等，阻斷幼蟲食物，降低幼蟲孳生，是長期降低小黑蚊密度的方法。

但處於小黑蚊高密度區時，可使用合格的環境衛生用藥進行化學防治，撲殺成蟲，雖可短期降低密度，但僅能治標，不能治本。環保局將持續加強小黑蚊防治觀念宣導，提供環境用藥給公所使用，期結合民眾及政府的力量，持續推動清除青苔環境整頓工作，減除小黑蚊危害。

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關鍵字：小黒蚊,為害,環保局,防治,小撇步,台灣鋏蠓,吸血,昆蟲,青苔

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