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維護世界級好空氣！花蓮禁止露燃　加強察查違者開罰

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▲露天燃燒不僅影響空氣品質危害人體健康，也會影響行車視線，產生公共安全問題。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

露天燃燒不僅影響空氣品質危害人體健康，也會影響行車視線，產生公共安全問題。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣擁有世界級優質環境，好山、好水、好空氣，吸引許多國際人士到花蓮觀光，但露天燃燒造成空氣品質惡化，為維護好空氣，花蓮環保局平時加強宣導及稽巡查工作，民眾任意露天燃燒被擧報或察查屬實，將依法開罰。

瀰漫的煙霧中多為細懸浮微粒，經呼吸道進入人體，將提高肺部發病機率，長期吸入會引起過敏、氣喘、肺氣腫、肺癌、心血管疾病…等疾病。花蓮環保局統計較常受理之空氣污染陳情案件，違法燃燒廢棄物為一般民眾較常見之露天燃燒行為，亦為較常被開罰之案件。

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▲露天燃燒不僅影響空氣品質危害人體健康，也會影響行車視線，產生公共安全問題。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮環保局加強宣導及稽巡查工作，民眾任意露天燃燒被擧報或察查屬實，將依法開罰。

▲露天燃燒不僅影響空氣品質危害人體健康，也會影響行車視線，產生公共安全問題。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

此外，每到5月份為本縣瓜果收成期間，以及6~7月份一期稻作收割時期，將會產生大量農業廢棄物，亦較常發生民眾違法露天燃燒情事。對此，環保局除於該時期加強派員巡視外，平日也會加強相關宣導作業，以降低空氣污染情事發生。

環保局呼籲，民眾若有相關農業廢棄物處理問題，除可洽詢環保局或各鄉鎮市公所清潔隊協助外，亦可歡迎加入花蓮縣露天燃燒逸散污染管制計畫線上Line或Facebook社群，隨時掌握最新資訊或洽詢服務。期望藉由網路媒體力量加強相關宣導訊息予民眾週知，共同配合維護本縣良好空氣品質。

環保局長饒忠表示，露天燃燒行為不僅影響空氣品質危害人體健康，也會影響行車視線，產生公共安全問題，經環保局人員稽查可依空氣污染防制法開罰1,200至10萬元罰鍰，若違反者為工商廠、場，可處新幣10萬元以上500萬元以下罰鍰，因此呼籲民眾切勿違法露天燃燒，共同配合減少燃燒行為。

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關鍵字：世界級,好空氣,禁止,露燃,察查,開罰,清潔隊,廢棄物,環保局

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