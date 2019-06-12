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三星新專利曝光！可推拉使螢幕尺寸增加60%

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▲▼三星螢幕專利,推拉螢幕。（圖／取自Let`s Go Digital）

▲三星「可推拉」柔性螢幕新專利，可使螢幕尺寸增加60%。（圖／取自Let`s Go Digital）

科技中心／綜合報導

三星在摺疊手機領域出師未捷，不過他們對「螢幕」的想像不會止步於此。三星近日又一項新專利曝光，內容為「可推拉」柔性螢幕，可使螢幕尺寸增加60%。

荷蘭科技網站Let's Go Digital稍早曝光三星一項新專利，該專利由三星於2018年11月28日向WIPO（世界智慧財產權組織）申請，並於今年6月6日發布。專利內容涉及一款可擴展面積的螢幕，這款柔性面板平時可「捲曲」藏起，需要時可「推拉」出來成更大的螢幕。

觀察三星這項新專利圖，表面上就如同一般的智慧型手機，不過邊框較寬，機身內部有兩個旋軸，可透過滑塊系統推出捲曲於手機內部的顯示器，使螢幕表面積增加60%。

這些可伸展的顯示器放置於手機外殼內，以防止劃傷或損壞，而滑動系統可透過側邊按鈕自動滑開，也可手動控制。無論是選擇手動或自動，顯示器移動時，設備側邊的外殼都會移動來以使使用者抓握手機不會感到不適。

為了創造更大的螢幕且仍能滿足使用者單手操作的需求，各大科技大廠無不使出渾身解數尋求新的技術解決方案。雖然從示意圖看會覺得其頂部及底部的佔屏都較我們目前使用的智慧型手機來得寬，不過該示意圖應僅作為參考，因為該專利的重點為延伸螢幕的機制而非手機設計。

*資料來源：Let's Go Digital

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關鍵字：三星,摺疊螢幕,智慧型手機,柔性螢幕,專利

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