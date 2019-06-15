直播／蘋果信義A13直營店開幕！　果粉漏夜排隊等朝聖...現場大排長龍

記者李錦奇／台北報導

蘋果信義A13直營店將於今（15）日早上十點開幕，但果粉們可等不了，昨日下午，已經有果粉在店外排隊，漏夜等候進場朝聖，其中，排隊搶得頭香的人，就是資深果粉、蘋果梗網站主編呂紹華。《ETtoday新聞雲》今天也會直播進場盛況，讓沒法到場的果粉們也能先睹為快。

早上十點不到，店外已經排滿長長的隊伍，果粉們頂著大太陽，耐心排隊準備進場，再度展現果粉的死忠。

▲Apple信義A13直營店開幕，現場已經擠滿長長的排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲Apple信義A13直營店開幕，現場已經擠滿長長的排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲Apple信義A13直營店開幕，現場已經擠滿長長的排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲Apple信義A13直營店開幕，現場已經擠滿長長的排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

有別於先前開幕的101直營店，這回新開幕的信義A13直營店是獨立街邊店，不藏身在商辦大樓。最特別的是，蘋果信義A13的屋頂造型就像是一台MacBook電腦一樣。《ETtoday新聞雲》也特別出動空拍機，讓大家一起瞧瞧這新奇有趣的畫面！

<br>

▲Apple 信義A13空照圖。（圖／記者葉南州攝）

走進店中，可以看到寬廣、舒適的購物環境；全新店格是向下發展，擁有1樓、B1兩個樓層，在1樓消費者可以體驗到最新的蘋果產品，且除了手機、手錶、電腦等品項外，蘋果也提供了多達240種的周邊產品品項可讓顧客體驗、選購。根據官方指出，信義A13是蘋果全球第506家店、大中華區的第52家店。

若是想走到B1，消費者可從店內兩側的大理石樓梯走到樓下；B1則是作為每天提供消費者免費課程之處，課程內容包含了攝影、影片、編碼、影片創作等。

▲蘋果信義A13。（圖／記者邱倢芯攝）

對於果粉來說，直營店開幕最期待的莫過於可獲得一件蘋果紀念T-shirt；官方表示，今日開幕第一批進店的顧客將可獲得一件蘋果紀念T-shirt。