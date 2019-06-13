桃園車行挾持人質案主嫌移送地檢　檢警釐清動機與槍枝來源

▲桃園車行挾持人質事件主嫌林佑儒13日傍晚移送桃園地檢署偵訊。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中古車行12日晚間驚傳2名林姓犯嫌挾持人質案，警方專案小組經過5個多小時對峙、談判後平和落幕，9名人質都平安獲釋，專案小組起出多達2長、7短槍與上百發各式子彈，顯示2嫌擁有強大火力，桃園市警局刑警大隊13日偵訊後依違反槍砲彈藥、恐嚇與妨害自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，38歲的林佑儒與22歲共犯林竑甫，12日晚間近6時許，在桃園市桃園區三民路上的某中古車行挾持9名人質，警方出動多達上百名優勢警力佈署，團團包住2名林姓犯嫌，過程中2人總計擊發20多發子彈示威，與警方對峙長達5個多小時，最後決定棄械投降，這場桃園治安史上罕見的重大挾持人質案終於平和落幕。

▲桃園車行挾持人質事件主嫌林竑甫13日傍晚由市警局刑大移送桃園地檢署偵訊。（圖／記者沈繼昌攝）

警方專案小組昨晚待逮捕2名林姓犯嫌後，在車行起出多達9把長短槍枝與上百發各式子彈，13日白天展開偵訊，主要針對犯嫌槍枝來源、挾持人質動機與之前在桃園市境內犯下數起開槍示警案件與恐嚇勒索案件逐一釐清案情，林姓犯嫌委託不同律師陪同偵訊，下午近6時偵訊結束後，警方依違反槍砲彈藥、恐嚇與妨害自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

【更多新聞】



►桃園挾持人質案2小隊長破格升巡官！徐國勇：公文立即批上來

►快訊／桃園車行案「恐怖挾持5小時」！9人獲釋出 警方：他們態度平和

►8長短槍赫見M4A1！桃園挾持人質案2嫌到車行想「借車跑路」