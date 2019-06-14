新竹市警察節慶祝大會　感謝辛勞警力付出

▲新竹市長林智堅親臨慶祝大會主持頒獎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市警察局警察節慶祝大會，14日在竹市警察局3樓大禮堂舉行，會中邀集新竹市長林智堅親臨主持頒獎，其中一分局的偵查佐白恩堅，靠著10年累積的鑑識經驗，2年內偵破超過50件案，其中更包括詐騙金額超過2255萬，受害人達14人的跨國詐欺案，獲得績優員警表揚，林智堅說，感謝警察同仁付出維繫安全的城市環境，未來也將逐年編預算補滿基層警力缺額，充實人力以分攤警員的出勤負擔。

6月15日是一年一度的警察節，為感謝這一年為新竹市治安付出的警察同仁及警務協力人員，本局特舉辦警察節慶祝大會，會中並公開表揚模範警察、績優員警以及協勤民力、志工及巡守隊，以期望每位同仁都能秉持「標竿學習」及「捨我其誰」的精神，持續積極投入治安、交通維護及為民服務品質提昇。

林智堅表示，新竹市是全國最幸福的城市，一個幸福的城市，最重要的是有安居樂業的生活，更重要是有一個安全的環境，感謝鄧學鑫局長及基層同仁的努力之下，新竹市奠定相當良好的基礎。林智堅強調，新竹市民素質高，無論是交通壅塞或治安問題，市民皆時時刻刻協助市府監督城市大小事，而警察同仁總是在第一線及時處理，相當的辛苦，因此藉由今天一年一度的警察節，感謝所有警察同仁的辛苦付出。

林智堅表示，新竹市警察局現有人數為1022位，但實際上有1111名員額編制，未來將分4年逐年編列預算，補滿89名基層警力缺額，藉此減低警察同仁的出勤負擔。此外，為了讓同仁有好的工具來執行公務，市府投入超過2840萬，增購29輛警用汽車，與50輛警用機車，強化警察同仁查緝犯罪工具，守護市民安全。

今年獲績優員警表揚的9名同仁中，其中白恩堅員警號稱竹市詐欺剋星，自107年起連續破獲超過50件詐欺案，其中更破獲詐騙金額超過2255萬，受害人達14人的跨國詐騙案，原先從事鑑識工作的白恩堅，轉任偵辦詐欺案後，靠著十年刑事鑑識經驗，從被害人身上找出細微線索，一一抽絲剝繭後，迅速偵破案件，白恩堅坦言「讓民眾有感」的訣竅，先行抓出車手取回被詐金額後，再向上溯源詐欺首腦。對於獲得表揚，白恩堅謙虛的說「運氣比較好」，因為同仁團隊的支持相當到位，未來也會繼續努力打擊詐欺，守護民眾財產安全。