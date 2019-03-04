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「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死　

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▲「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市警局員警吳天福（右）3日晚間被發現在值班台猝逝。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市三民分局青草湖派出所一名26歲警員3日晚間被發現趴在值班台上無呼吸心跳，派出所內同仁緊急撥打119將吳姓員警送往就醫，但吳姓員警疑因心臟主動脈剝離嚴重出血，送醫急救後仍宣告不治，新竹市警察局目前已派員前往慰問，並全力協助辦理後事及撫卹事宜。

▲「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死。（圖／記者陳凱力翻攝）


新竹市警察局指出，員警吳天福為彰化人，專31期畢業，目前為一線三星警員，2018年1月才到新竹市警察局服務，吳天福平時服勤務表現都很正常、對民眾也很熱心，吳天福服務的派出所也並非繁重轄區，平時上下班均正常，也未超時工作，同仁間也未曾聽聞吳天福有心臟血管方面疾病。

新竹市警方表示，吳天福是同事眼中的模範生，有心再努力向上，還曾說未來希望能考上警大為大家服務。未婚的吳天福目前有位感情要好的女朋友，對於他突然猝逝感到相當傷心，目前吳天福的遺體已由家人領回，帶回彰化老家辦理後事。

▲「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹市警察局表示，3日晚間10時許，青草湖派出所的同事發現吳天福於值勤時卻趴在桌上一動也不動，同事上前叫喚他，卻發現他毫無反應，一深探才知道他已無呼吸心跳，趕緊叫救護車將他送醫。

新竹市警察局局長陳耀南表示，對於吳員猝逝感到非常遺憾與不捨，未來警察局將盡全力協助吳家辦理其後事，而新竹市警察局警友會均有幫新竹市警察同仁投保保險，吳員若符合因公值勤時身亡，將有300萬元保險金，除此之外新竹市警局已將吳天福的相關資料呈報內政部，相關的撫卹資格都還有待內政部審核，陳耀南也提醒各位警界同仁，平時要多注意身體狀況，若身體不適要趕緊就醫檢查。

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關鍵字：新竹市警察局,主動脈剝離,值勤死亡

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