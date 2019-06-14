松崗炒股案　檢調再度約談國寶朱國榮同步搜索股市名嘴

▲國寶集團朱國榮和女密友林桂馨因涉松崗炒股案，先前已被檢察官分別諭令1億元、1500萬元交保。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦國寶集團總裁朱國榮，因涉嫌炒作松崗數位科技股票，不法獲利逾億元，檢調5月間才搜索約談朱和女性密友林桂馨等人，朱當時被以1億元交保，檢調根據查扣卷證，懷疑鄭姓股市名嘴也牽涉其中，14日搜索鄭的住處等2個地點，並再度約談朱與鄭等10名被告釐清案情。

朱國榮和女性密友林桂馨等人，涉嫌與其他多組人馬，以相對成交、高買低賣等手法，把松崗股票從20多元炒作到70多元，期間股價最高突破90元，檢察官5月間指揮調查局約談朱、林等人後，依違反《證券交易法》等罪嫌，諭令朱1億元交保、林女1500萬元交保保，檢調並已查扣1.1億元疑似不法所得。

據了解，當時朱否認炒股，並辯稱自己持有松崗股票多年才賣出，目前手中剩餘股份不多，不過檢調根據5月間搜索查扣的相關卷證，對炒股案有進一步發現，且過去涉入其他炒股案的鄭姓股市名嘴，疑也牽涉松崗案，因此14日再度發動搜索，並約談朱、鄭等10人到案。

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