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土豪哥100萬元交保檢方不爽提抗告　最高法院打臉檢方

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▲▼土豪哥（左）只願賠償家屬300萬元。（圖／記者吳銘峯攝）

▲土豪哥（左）獲得百萬元交保，檢方抗告遭最高法院駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「土豪哥」朱家龍犯下「W HOTEL」郭姓小模命案，更審獲得輕判有期徒刑2年10月。目前上訴最高法院審理中。而更審的合議庭還裁定讓土豪哥100萬元交保，並限制出境、限制出海。檢方不滿土豪哥可以交保，向最高法院提出抗告，但最高法院審理後，31日駁回檢方抗告。

土豪哥涉及的「W HOTEL」郭姓小模命案發生於2017年底，郭女在12月4日參加土豪哥在W飯店的毒品趴，因為不眠不休玩了3天，期間混用多種毒品，在7日凌晨出現神智不清、胡言亂語、反覆脫衣、痙攣抽搐等異狀，在場的土豪哥等人未將郭女送醫，卻聽從另一名在場的傳播妹提議，找密醫施打排毒針。

但郭女被打針後仍舊沒有好轉，甚至大小便失禁，一夥人於是在上午10點將郭女丟包醫院，但郭女仍不治身亡。案發後檢警展開追查，逮捕土豪哥與同開毒趴的多名友人。一二審法院均將土豪哥等人重判，其中土豪哥二審遭判10年，酒店經紀洪聖晏10年6月、鐵工廠小開蔡逸學10年，另外販毒的江哲瑋9年徒刑、張子奕6年6月。案經上訴第三審，最高法院去年10月將土豪哥等3人涉案部分撤銷發回更審。

更審期間，土豪哥等3人願意賠償家屬，但一開始土豪哥僅開出300萬元的價碼，讓家屬非常不滿。雙方繼續磋商，最後對金額達成共識，家屬撤回告訴及民事起訴。更審於上月宣判，高院改認定土豪哥只犯下「轉讓禁藥罪」，並無預見死者死亡結果，再加上死者體內驗出的毒品，並非土豪哥等人提供，因此高院改認定土豪哥犯下輕罪，只判2年10月，另外同案2被告也都輕判2年6月。目前上訴最高法院審理中。

更審合議庭也同時裁定讓土豪哥100萬元交保，並限制住居、限制出境。對於土豪哥交保，檢方不滿，向最高法院提出抗告，認為土豪哥具有外國護照，家中也在外國置產，有逃亡之虞，建請法院繼續羈押土豪哥。但最高法院審理後，採信更審法院的見解，認為土豪哥所犯並非5年以上重罪，再加上提出擔保金應無逃亡之虞，最後最高法院駁回檢方抗告。
 

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關鍵字：法律,人權,土豪哥,W飯店,女模命案,交保,賠償,毒品,最高法院,交保,抗告

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