八旬老婦告發朱國榮又涉掏空　淚訴上百坪土地化烏有

▲李姓婦人(中)高齡80多歲，在親友陪同下召開記者會，說道自己誤信朱國榮，超過百坪土地化為烏有，忍不住流下眼淚。（圖／記者楊佩琪攝）



記者楊佩琪／台北報導

國寶集團大股東朱國榮才被控炒股，現又再被告發涉嫌掏空龍邦公司，金額恐高達1億多元。一名台北市萬華區李姓婦人23日出面控訴，朱國榮假借合作開發土地，騙走其名下價值超過4000萬上百坪土地，並哄抬價格，透過其親友將土地炒高至1.5億元後，賣給龍邦公司，涉嫌掏空，因此決定告發。日前台北地檢署指揮調查局台北市調處，已傳喚李姓婦人到案說明。

已經80多歲的李姓婦人在家屬的陪同下，召開記者會，流著眼淚控訴，她原本在台北市莒光路一帶有4筆近200坪的土地，2006年9月，朱國榮找上她，說要合作開發土地，雙方因此簽下協議書。

由於該筆土地也因債務做了抵押，朱國榮在簽完協議書，付了近4000多萬元的債務後，便將該筆土地轉手給自己旗下的恆輝不動產。李姓婦人的表弟劉姓男子表示，他曾向法院聲請該筆土地並未買賣，僅為信託，但法院不採納。之後在到士林地檢署提告背信，不過檢方認為，朱國榮旗下公司已付了4000多萬元，且4筆土地的價值經鑑定，不到4000萬，朱國榮等於付了該些土地的價金，賣賣成立，因此將朱國榮等人給予不起訴處分。

李姓婦人控訴，無論起訴不起訴，檢方都已認定4筆土地價值連4000萬都不到，經轉5手後，土地最後落入朱國榮旗下龍邦公司手上，價格卻高達1.5億元，顯見轉手過程相當有問題。

另李婦及劉男追查，發現轉的「5手」分別是龍邦公司前董事張孝明、恆輝不動產執行長妻子陳麗華、朱國榮的前妻劉慶珠，以及劉慶珠名下的福座公司「都是朱國榮的人馬」，使得土地先被拉抬至5100多萬，最後一手轉入龍邦公司後，卻變成1.5億。質疑朱國榮有以哄抬土地價格，掏空龍邦公司嫌疑，因此決定告發。

劉男表示，李姓婦人土地沒了，檢調對於有利於他們的事證，接不願採納，實在看不下去這樣的行為，才會以涉嫌違反《證券交易法》特別背信罪，告發朱國榮等人。全案目前由台北地檢署偵辦中，日前檢方指揮調查局台北市調處，以告發人及證人身分，傳喚李婦到案說明。

【更多新聞】

相信和徐乃麟的關係！女密友涉詐欺200萬 判刑11個月

日商董座偷吃台灣人妻被抓包 反控綠帽夫獲賠10萬但要先吐700萬