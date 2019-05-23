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股價破千曾當股后　國巨集團涉2件內線交易！美磊前董座200萬交保

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▲▼ 國巨奇力新內線交易案 。（圖／記者劉昌松攝）

▲美磊科技前董事長蔡茂禎涉國巨集團內線交易案，被檢察官諭令200萬元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

股價曾破千元登上股后寶座的被動元件大廠國巨，在2018年間和集團旗下奇力新分別公布一次併購案，但檢調獲報，被併購的美磊科技前董座蔡茂禎等人，涉嫌在重大訊息公開前，透過親友帳戶買股獲利，檢調22日搜索約談後，台北地檢署檢察官23日凌晨依《證交法》內線交易罪嫌，諭令蔡200萬元交保，其餘被告請回。

▲▼ 國巨奇力新內線交易案 。（圖／記者劉昌松攝）

▲國巨董事長陳泰銘的謝姓帳房訊後獲請回。（圖／記者劉昌松攝）

2018年1月3日，國巨(2327)旗下的奇力新(2456)率先公布，以換股併購美磊科技， 3月股東會通過合併案，現在美磊已經停止櫃檯買賣；緊接著在4月間，國巨也宣布併購保護元件廠君耀-KY，股市一片看好國巨集團將成為被動元件廠大鱷。

剛好在此時，市場傳出被動元件缺貨、甚至有供應鏈斷鍊的情形，國巨在2018年5月10日，以845元登上股后寶座，之後持續走高，一度登上1310元天價，後因中美貿易影響全球市場需求，加上大股東賣股，國巨才在7月底讓出寶座，2019年5月23日為以248元開盤。

▲▼ 國巨奇力新內線交易案 。（圖／記者劉昌松攝）

▲蔡茂禎女兒22日晚間被移送北檢接受檢察官複訊 。（圖／記者劉昌松攝）

但是檢調獲報，國巨董事長陳泰銘的謝姓帳房，疑似在美磊併購案時，透過妻子買進美磊股票；美磊前董事長蔡茂禎，則是在君耀併購案時，疑透過女兒買進君耀股票，檢調蒐證，2組疑似內線交易張數都上百張，22日針對蔡、謝等相關人住處展開搜索並約談後，檢察官23日凌晨諭令蔡以200萬元交保候傳，謝以及蔡的女兒則獲請回。

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關鍵字：國巨,奇力新,美磊,君耀,被動元件,內線交易,證交法,蔡茂禎

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