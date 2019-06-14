公器私用拚聲量？柯文哲嗆綠營：請去看小英總統最近做的事

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲醞釀多時的「科學談政治」節目在12日正式上線，但卻引來議員質疑公器私用。14日被問及此事時，柯文哲先反問「哪個議員？」，接著說，如果是民進黨的議員，就請他們去看小英總統最近做的事；如果是藍的議員，也還好。

▲柯文哲出席北市府108年第27屆金吾獎頒獎典禮。（圖／記者黃軍瑋攝）

柯市府團隊推出的「這就是科學」節目，柯文哲化身教授用上課的方式講述施政理念，首集以細胞發炎反應解釋年金改革政策，內部問題不應外部化。但此內容卻引來議員質疑，是在聊時事而非市政，認為柯文哲有用市政資源打造自有品牌的疑慮。

對於議員質疑公器私用，柯文哲被問及此事時先反問記者「哪個議員？」待記者點出是民進黨議員員洪健益以及國民黨議員汪志冰、游淑慧後，柯接著表示，如果是民進黨的議員，就請他們去看小英總統最近做的事；如果是藍的議員，也還好。

柯文哲表示，常說自己在完成蔣渭水90年前沒有完成的命運，要把這當作一種社會運動、新文化運動，所以很多觀念，要透過自己來說明，把觀念推行到全台灣去，「所以對我來講，改變政治文化是重要的社會運動，其實每天做的工作就是改變台灣的政治文化。」

至於影片上的時鐘是指著「8點20」，被聯想到有「20點20」的意思，似乎在暗示劍指2020，柯文哲一時反應不過來，「8點20跟2020什麼關係？」，隨後「齁齁齁」表示，那時鐘轉幾點不是他決定；而副發言人柯昱安稱留給外界解讀？柯僅說「不要理他」。

