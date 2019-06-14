柯文哲變身「教授」上課　醫學解釋年金改革為何被罵翻

▲ 柯文哲化身教授，以醫學概念解釋年金改革。（圖／翻攝自柯文哲YouTube影片，下同）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲推出「科學談政治」節目，12日正式上線，柯文哲化身教授，用上課的方式講述施政理念。首集以醫學的概念，解釋年金改革為何被罵翻。

柯文哲以細胞發炎反應解釋年金改革政策，細胞死掉有兩種情形，一種是比方說拿鐵鎚敲指頭使得指頭爛掉，這稱作「Necrosis」（壞死）；另一種則是蝌蚪本來有尾巴，但成長為青蛙後尾巴便逐漸消失，這是「Apoptosis」（凋亡）。

柯文哲指出，細胞壞死的狀況是，有大量細胞內含物跑出去，引發強烈發言反應；細胞凋亡則是，細胞慢慢萎縮，細胞膜裡的物質不會跑出去，並不會引起強烈的發炎反應。

從細胞發炎反應，柯文哲了解，改革最大困難不是引進新思維，而是如何讓舊有思維有秩序的照時程消失，年金改革引起許多人抗議，就是一個「Necrosis」（壞死）的例子。

柯文哲坦言，他當市長每年要編列預算，但市府預算愈來愈臃腫，主要是每次有新計劃，局處就來要人、錢，卻沒人來報告，像某計畫執行多年，已不需要就可以取消，但後來才發現，最困難的在於，要怎麼取消原來的人事物預算。

柯文哲進一步提到，台北市政府推動E化，但買平板、裝網路都要錢，他想到將E化的錢、報章雜誌與紙張的預算合併，雖然現在很少人看報紙，但不看白不看，若貿然取消訂閱報紙，會引起反彈，因此，若用預算合併的方式，就能將錢移到E化項目，報章雜誌的預算也會減少，如此一來，也能解決預算臃腫的問題。