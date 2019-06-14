柯文哲背後的時鐘指「20：20」　柯昱安：開放大家自己去解讀

▲柯文哲新節目。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲醞釀多時的「科學談政治」節目12日正式上線，每集10分鐘預計播出10集，但首集上線後被抓包牆壁上的時鐘指著「20點20分」，遭質疑公器私用、幫柯文哲拚2020總統選舉聲量，台北市政府副發言人柯昱安14日表示，現在全台的縣市政府到中央的行政院長、總統都會以社群網路做行銷，沒所謂公器私用問題，至於時鐘上的時間暗示2020，他則說，開放外界解讀。

柯市府團隊推出的「這就是科學」節目，柯文哲化身教授用上課的方式講述施政理念，首集以細胞發炎反應解釋年金改革政策，內部問題不應外部化，但此內容卻引來議員質疑是在聊時事而非市政，認為柯文哲有用市政資源打造自有品牌的疑慮。

對此，北市府副發言人柯昱安指出，目前全台灣不論是地方縣市政府或總統、行政院長，都有使用社群網路做行銷，因此沒有所謂公器私用問題，如果真是公器私用，那全台灣大家都一樣。

對於節目企劃的發想，柯昱安說，希望用網路貼近大眾的平台講出市長的理念或市政，且首集內容柯市長也有談到宣傳搭乘敬老愛心計程車等市政，沒有所謂公器私用問題。至於經費部分，他表示，花費不到五位數，只有黑板、製造道具的經費，其他都沒有花到任何市府的預算。

至於有眼尖網友發現該節目黑板的時鐘指著「20點20分」似乎在暗指2020，柯昱安直言，「如果你看到是8點20分，想的就是8點20分；如果你看到的是2020，想的就是2020，開放給大家自己去解讀。」

