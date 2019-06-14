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砸30萬修MacBook發現沒壞　苦主：第三方軟體惹禍

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▲▼MacBook Pro with touch bar。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲其實Greg Benz的MacBook Pro會有這種狀況，並不是電腦本身硬體或軟體有問題，最主要的原因在於他安裝的第三方軟體。（圖／取自免費圖庫pixabay）

科技中心／綜合報導

日前一名攝影師於個人網站上分享其耗費1萬美元（約新台幣30萬元）維修MacBook Pro，卻發現電腦根本沒壞的經歷。該名攝影師13日又在網站上說明，其實這並不是蘋果的錯，一切問題的主因在於他在筆電中安裝的第三方軟體。

攝影師Greg Benz日前更新了他去年在個人網站上撰寫的2018 MacBook Pro使用心得，寫道他因外接螢幕造成的黑屏問題。為此他求助蘋果並更換了2次主機板，又換了一次新機，最後才發現其實電腦沒壞，只是螢幕亮度被關閉。不過13日他發布新文章指出，其實他的MacBook Pro會有這種狀況，並不是電腦本身硬體或軟體有問題，最主要的原因在於他安裝的第三方軟體。

Benz寫道：「我以為我的電腦黑屏且在登入前無法調整，那一定是這台電腦的運作方式就是這樣。」他很高興有了解決方案，並發布了更新，但不久之後，他也發現，別的裝置並沒有這種問題，「我的電腦問題僅發生在『我的電腦上』，造成這種問題的原因在於我安裝的第三方軟體。」由於他安裝了第三方軟體，使蘋果Genius Bar的專家無法診斷出問題，也因他們無法確定問題緣由，他們便會透過更換硬體來保護電腦。蘋果不支援第三方軟體，也不能指望他們能夠找出這個問題。「我強調，這個問題跟蘋果任何人無關，而是我自己的錯。」

Benz並未透露其安裝的第三方軟體為何，不過他在文末寫道，希望其他人能借鑑他的經驗，他認為自己在這起事件中學到了幾個重要的教訓：在解決問題時，特別注意自己可能與他人不同的操作方式；挑戰一些對你來說理所當然的想法，原先他認為黑屏就是電腦壞了，但一名Genius Bar的專家簡單地用手電筒照螢幕推翻了這個想法；最後，要謹慎對待每個假設。原先他認為他的電腦出問題，有著同樣電腦的人也會遇到相同的問題，但他沒想到，其實是他自己做了一些改變電腦啟動方式的事。

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關鍵字：蘋果,MacBookPro,維修,Genius Bar

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