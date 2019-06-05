韓國瑜否認要恢復18%年金 洪慈庸：空話達人

時代力量立委洪慈庸。（資料照／記者楊佩琪攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜5月29日在市政總質詢時表態要把「年金改革」改回來，引發外界解讀為恢復軍公教18％優存利率，雖然韓國瑜聲明強調，他關注的是程序正義，從未主張恢復軍公教18%年金，但時代力量立委洪慈庸仍認為，韓國瑜的說法就是對軍公教年金的表態，否則就是對年改內容不了解，諷韓為空話達人。

洪慈庸5日在臉書發文表示，「我覺得政府承諾的這個部分不能悔改」、「過去政府承諾的這必須要做」，就是韓市長備詢時對軍公教年金的原句表態，這個表態也讓反年改大將李來希號召部分退休軍公教出席6月1日的挺韓造勢。

洪慈庸表示，韓國瑜現在澄清他沒有主張恢復18%，那我們必須把兩件事情講清楚：第一，3年前啟動的年金改革其一重點就是「18%優惠存款利息」，對年金改革用一句「政府承諾要做」不可能不包含18%，如果是，那恐怕是對年改內容不了解。

第二，洪慈庸說，就算不包含18%，原先年金制度的問題早已非同小可。原先具1995年前年資者才有18%優存，比例還不算高，年金改革的其他重點還包含所得替代率、樓地板、基數等等，那麼韓市長支持恢復的有包含這些嗎？

洪慈庸認為，韓國瑜直言敢說口才好，很有風采也令許多人欣賞。但她真心相信政治要對人民負責，不管是否被誇讚，「要執政、甚至選總統，就有義務給大家比『總目標』更清楚的說明，帶大眾理性討論。如果成為空話達人，會是台灣的損失。」