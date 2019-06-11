台中空污不良天數比去年同期減少12天　盧秀燕：持續改善

▲盧秀燕指台中空品持續改善。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府積極改善空汙，不但要求台中火力發電廠老舊4號機組優先除役，也陸續重罰中火超標放流水逾2千6百餘萬元，中龍鋼鐵也重罰60萬6千元，市長盧秀燕表示，根據環保署統計，今年1至5月，台中市PM2.5平均值相較去年同期改善1.8微克；空氣品質不良天數也比去年同期減少12天，她有信心會持續改善。

▲台中1至5月空品不良天數及PM2.5均值皆較去年同期下降。（圖／台中市政府提供）

環保局長吳志超指出，根據環保署監測站最新數據顯示，台中市今年1至5月的PM2.5平均值為每立方米20.5微克，相較去年同期的22.3微克，改善1.8微克；此外，今年1至5月空氣品質不良(AQI>100)天數平均為18.6天，相較去年同期30.6天，減少近4成、12天。

吳志超說，市府持續稽查中火放流水超標，已祭出水汙法最高罰鍰，單次重罰2千萬元，累計處分金額達2千6百餘萬元，另外，中龍鋼鐵因廠內製程未妥善操作，且廢棄物未依規貯存，依違反空汙法、廢清法及環評承諾等，累計處分達60萬6千元，總計達2千7百55餘萬元。

至於移動汙染源方面，截至5月底，台中市機車排氣定檢率六都第1，二行程機車數量已降至8萬5千餘輛，環保署列管的二行程機車淘汰率六都第2。

吳志超強調，市府持續從固定源、移動源及逸散源等三大汙染源著手，推動源頭減量及管末管制對策，提醒大小工廠減少汙染行為，若查獲違反環保法令情事，將依法嚴懲，絕不寬貸。