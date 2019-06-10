　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員要求簽署承諾書被拒　盧秀燕連說3次：反對一國兩制

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲綠議員要求盧秀燕表態。（圖／記者鄧木卿攝）

▲綠議員包圍盧秀燕，要求表態。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會10日進行市政總質詢，市議員周永鴻、曾朝榮、李天生、江肇國、張家銨、蔡耀頡等質詢市長盧秀燕，正當香港及全球都在反送中，台灣的很多政客還在支持九二共識，周等人要求盧明確表態，並簽署拒當一國兩制的市長，盧秀燕強調，她不支持一國兩制，中華民國不是中華人民共和國。

▲盧秀燕面對綠議員明白回答反對一國兩制。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，她反對一國兩制。（圖／記者鄧木卿攝）

周永鴻說，香港昨天有103萬人走上街頭，「反送中」，遺憾的是，正當全世界都在警惕中國的獨裁政權時，台灣很多政客還在支持「九二共識」，台中市政府一味親中，盧市長上任後就先到香港，副市長令狐榮達也跑到大陸去訪問，連東亞青運能不能辦都要看中國臉色。

張家銨表示，台中之前差點讓統派遊行登門入室，希望盧市府能堅守今天在議會所做的不支持一國兩制的承諾。

江肇國表示，香港送中條例通過後，所謂一國兩制其實只剩一國，根本沒有兩制，江要求盧簽署「拒當一國兩制市長」的承諾書，勿讓今日香港，成為明日台灣。另外針對國台辦主任將台中列為「支持一國兩制城市」一事，江也呼籲盧應公開澄清。

盧秀燕表示，中央和地方政府都是聚焦在兩岸間的經貿、農業、文化、教育、觀光旅遊方面的交流，台灣最可貴的就是每人都可有自己的政治想法，台中也應該守住這樣的價值，先前遊行不論是統或獨，只要符合規定，不影響治安，警察局審查都會同意遊行。

「我反對一國兩制、我反對一國兩制、我反對一國兩制！」盧秀燕說，因為很重要所以她要說三次；她過去就曾說過，她反對一國兩制，每個人對於九二共識的論述是不一樣的，九二共識並非一國兩制，而是一中各自表述，中華人民共和國跟中華民國是不一樣的，她支持且熱愛中華民國。

ET快訊
王世堅逼問請假74天密會誰　柯文哲酸回：我沒有去汽車旅館
中山高大車禍！國光客運插入拖板車1死8傷…桃園段南下大塞車

關鍵字：盧秀燕,一國兩制

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

密會財團時間、地點被議員曝光！柯文哲爆氣嗆：怎麼拿到資料？

上直播大玩禿頭哽！韓「好久沒用這2樣」　下秒被虧：頭髮留在地中海！

美麗島電子報／柯文哲橫掃中台灣　2020三腳督稱霸藍綠

一起關在孤島3個月！「王、朱」會選誰？　韓國瑜「我都不要」下秒點名她

郭台銘「曾勸韓不要進中聯辦」　韓國瑜回擊：見兩次面從來沒談到

想陪賴清德一路前進總統府　陳水扁：我支持清流！

遇19歲嫩弟「約X」　璩美鳳玩交友APP嬌喊：從沒這種感覺…♥

韓國瑜六點回應「反送中」　洪慈庸：九二共識就是一國兩制

黃國昌退黨組「新第三勢力」　黨內人士：他永遠走在最前面

官員喬蛋脫口「稀里胡嚕案子就過」　柯文哲：先查誰錄音⋯

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

密會財團時間、地點被議員曝光！柯文哲爆氣嗆：怎麼拿到資料？

上直播大玩禿頭哽！韓「好久沒用這2樣」　下秒被虧：頭髮留在地中海！

美麗島電子報／柯文哲橫掃中台灣　2020三腳督稱霸藍綠

一起關在孤島3個月！「王、朱」會選誰？　韓國瑜「我都不要」下秒點名她

郭台銘「曾勸韓不要進中聯辦」　韓國瑜回擊：見兩次面從來沒談到

想陪賴清德一路前進總統府　陳水扁：我支持清流！

遇19歲嫩弟「約X」　璩美鳳玩交友APP嬌喊：從沒這種感覺…♥

韓國瑜六點回應「反送中」　洪慈庸：九二共識就是一國兩制

黃國昌退黨組「新第三勢力」　黨內人士：他永遠走在最前面

官員喬蛋脫口「稀里胡嚕案子就過」　柯文哲：先查誰錄音⋯

水管震破+老鼠開趴！房東全擺爛裝死　他心累想「檢舉違建」報復：很機歪嗎

113幅攝影師「心中最美風景」　雕刻師木屑沾滿頭被捕捉入鏡！

密會財團時間、地點被議員曝光！柯文哲爆氣嗆：怎麼拿到資料？

黃狗水汪眼討摸　爸狂打電動不理...牠「一巴掌下去」

威權守護者：剛果民主共和國的卡畢拉幽靈

還見不到春天！財政部預估6月出口連8黑　最大衰退4.5%

命運多舛！薩國新住民單親媽癌症過世　一對女兒戲水又出事

上直播大玩禿頭哽！韓「好久沒用這2樣」　下秒被虧：頭髮留在地中海！

外資上周買多賣少以大陸13.91億美元奪冠 　靜待下周佳音

華南青少棒／桃園、台東爭勝部冠軍進4強　A組台北市遭淘汰

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

政治熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲..

韓國瑜看港民抗修法：不知道、不..

韓粉凱道街訪遭控造假　短髮正妹..

柯文哲：內部民調一對一贏韓國瑜

港反送中遊行　警民衝突濺血

王世堅問行程　柯：沒去汽車旅館

港逃犯條例修訂　50萬人憂心上..

超過50萬人　反送中遊行警噴辣..

韓、郭等5人納初選名單　716..

港人湧入蔡臉書：台灣別變下個香..

國六延花蓮被批　韓：花蓮人的心..

高雄中山大學生僅1.1%挺韓選..

更多熱門

相關新聞

蔡英文撐香港：不接受一國兩制

總統蔡英文10日上午接受媒體訪問時，首先針對香港「反送中遊行」表示自由民主人權就像空氣一樣，如果不守衛好，將來要捍衛的力氣都沒有，「對我們來講一國兩制是不能接受的」。

朱立倫：從來沒將一國兩制當選項

蔡英文回應「反送中」：堅持命運決定權

港逃犯條例修訂　50萬人憂心上街

海峽論壇15日將登場　高市府原組團卻臨時喊卡

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

每天雞排＋珍奶！她肚大像孕婦驚罹癌

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

Eason忍N年控他出外景霸凌！

陳芳語穿這樣喝酒！半球全被看光網傻了

《RM》cos漫威英雄！李光洙一出場笑哭

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲明滅火

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面