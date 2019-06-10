綠議員要求簽署承諾書被拒　盧秀燕連說3次：反對一國兩制

▲綠議員包圍盧秀燕，要求表態。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會10日進行市政總質詢，市議員周永鴻、曾朝榮、李天生、江肇國、張家銨、蔡耀頡等質詢市長盧秀燕，正當香港及全球都在反送中，台灣的很多政客還在支持九二共識，周等人要求盧明確表態，並簽署拒當一國兩制的市長，盧秀燕強調，她不支持一國兩制，中華民國不是中華人民共和國。

▲盧秀燕表示，她反對一國兩制。（圖／記者鄧木卿攝）

周永鴻說，香港昨天有103萬人走上街頭，「反送中」，遺憾的是，正當全世界都在警惕中國的獨裁政權時，台灣很多政客還在支持「九二共識」，台中市政府一味親中，盧市長上任後就先到香港，副市長令狐榮達也跑到大陸去訪問，連東亞青運能不能辦都要看中國臉色。

張家銨表示，台中之前差點讓統派遊行登門入室，希望盧市府能堅守今天在議會所做的不支持一國兩制的承諾。

江肇國表示，香港送中條例通過後，所謂一國兩制其實只剩一國，根本沒有兩制，江要求盧簽署「拒當一國兩制市長」的承諾書，勿讓今日香港，成為明日台灣。另外針對國台辦主任將台中列為「支持一國兩制城市」一事，江也呼籲盧應公開澄清。

盧秀燕表示，中央和地方政府都是聚焦在兩岸間的經貿、農業、文化、教育、觀光旅遊方面的交流，台灣最可貴的就是每人都可有自己的政治想法，台中也應該守住這樣的價值，先前遊行不論是統或獨，只要符合規定，不影響治安，警察局審查都會同意遊行。

「我反對一國兩制、我反對一國兩制、我反對一國兩制！」盧秀燕說，因為很重要所以她要說三次；她過去就曾說過，她反對一國兩制，每個人對於九二共識的論述是不一樣的，九二共識並非一國兩制，而是一中各自表述，中華人民共和國跟中華民國是不一樣的，她支持且熱愛中華民國。