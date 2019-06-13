影／反送中民眾天橋唱心哈利路亞　與警對峙泣：天都在流淚

記者吳奕靖、吳杰澄、馬叔安／香港－台北聯合報導

「反送中」民眾13日下午再次與警方在香港政府總部附近的天橋上對峙，近兩百名的民眾在天橋上，舉著「停止射擊香港市民」的標語，並在現場唱起「心哈利路亞」，群眾中有人在歌聲中不禁潸然落淚，同時下起雨來，群眾中有人直呼，天都在流淚。

▲香港反送中，對峙群眾唱起歌 「心哈利路亞」。（圖／記者吳奕靖攝）

現場有民眾在接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，「我難過的是，警察是我們一向很尊重的，是保護我們香港市民，有非常好的紀律，而且在我們心靈中有非常非常好的形象」、「但是今天我們的警察，和我們的市民成為了敵對的兩個方面，我覺得非常難過。」她說，警察與市民本應彼此相愛，但警察的槍口在政權的逼迫下，要對準老百姓。

▲現場有民眾不禁流淚。（圖／記者吳奕靖攝）

說到這裡，這名民眾指著天橋外正在下雨的天空說道，「好像天都在流眼淚一樣」，「我們不是暴民、學生們不是暴民，他們當中有一些人是激烈的，他們用了武力」，但大部分的市民是和平的，可以用歌聲等方式來表達訴求，「但是政府為什麼不聽我們的訴求？」她說，現在是當權者承認做錯並悔改的時候。

自從前幾日的衝突之後，13日活動現場的氣氛整體相對平和，在天橋上的民眾以金屬圍欄和警方相隔對峙，舉著「停止暴力對待香港市民」、「停止暴力對待學生」等標語，目前尚未有激烈的衝突爆發。