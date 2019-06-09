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流行巔峰看廟會辣台妹！老司機邪笑「爆短真理褲」...他搶曝明年：F包

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▲▼ 。（圖／翻攝自細說淡水）

▲辣妹在舞台上唱跳，非常吸睛。（圖／翻攝自細說淡水）

突發中心／綜合報導

新北市淡水區清水巖祖師爺於7日下午起駕，展開遶境活動，吸引了許多信眾以及觀光客跟隨。其中就有網友在活動中有了新發現，「從我們廟會辣台妹的身上可以看出很多流行指標，今年是真理褲、韓妝。」

清水巖主祀清水祖師，俗稱蓬萊老祖，傳說清水祖師每遇天災、人禍，神像就會落鼻示警，故又稱「落鼻祖師」。而一年一度的「淡水大拜拜」清水祖師遶境，繼7日「暗訪」後，8日接續進行「日巡」遶境儀式，過程中可見到神尊、電子花車、跳舞辣妹等節目。

請繼續往下閱讀...

▲ 一年一度淡水大拜拜 百年清水祖師「日巡」遶境保平安。（圖／新北市民政局提供）

▲繞境非常熱鬧。（圖／新北市民政局提供）

就有網友繞一圈後表示，「先不討論廟會，分享一下我幾年來的發現，從我們廟會辣台妹的身上可以看出很多流行指標，N年前的黑色高涼鞋，某年的白色娃娃鞋，還有煙燻妝，到前幾年的曼谷包，花的衣服，今年的真理褲跟韓妝……每次只要廟會看到什麼在流行，代表那個潮流就正在結束，我沒在騙！真的！」

貼文一出馬上在《細說淡水》引起熱議，其他網友紛紛留言「觀察入微」、「原來是老司機」、「爆短露屁股蛋真理褲不能亡」、「這實話很可以」、「原來淡水還有人願意說實話」。

▲▼流行指標。（圖／翻攝自細說淡水）

▲網友的發現，引起大家討論。（圖／翻攝自細說淡水）

▲▼ 。（圖／爆廢公社）

▲穿上真理褲，身材曲線超邪惡。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO強調，「勿筆戰，沒有批評的意思，主要說明一個流行達到巔峰的時候，指標就是我們廟會妹子。」同時他也在留言中預言，「認真沒在騙，現在路上沒有曼谷包，明年我猜是FXXA牌小包包。」

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關鍵字：淡水大拜拜,真理褲,廟會,老司機

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