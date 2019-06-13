初選結果出爐後有「蔡賴會」？　羅文嘉：技術上再磋商

記者陶本和／台北報導

民進黨13日將公布黨內「英德大戰」的初選民調結果，黨秘書長羅文嘉一早到黨中央前受訪表示，結果出來後不論是哪一位，就是要整合黨、支持者與社會，至於「蔡賴會」技術上會再來磋商。

民進黨12日晚間10時10分左右確認，本次民調有效樣本已達到1萬5000份的門檻，將於13日上午10點30分在中央黨部，還有民調委員跟雙方代表見證下開封民調。

為確保本次民調的正確性，民進黨主席卓榮泰在民調開跑隔日緊盯民調作業，在保全人員護送民調資料至黨中央，並鎖入保險箱，確保安全滴水不漏，強調來之不易的初選制度，要全力捍衛，流程不能有絲毫差錯。

羅文嘉稍早受訪時表示，初選結果出來不論哪一位代表民進黨，接下來就是要整合黨、支持者跟社會；至於安排「蔡賴會」的可能，技術上他認為之後會再來磋商，目前最重要是態度跟高度，面臨未來情勢大家要有共識。

對於如果兩人差距很小，低於百分之一，是否會有爭議？羅文嘉說，制度很清楚，不論差距多少，兩位爭取民進黨提名都有信心，參加初選對初選結果坦然面對，捍衛台灣民主盡一份力量，雙方是沒有問題的。

▲民進黨總統初選民調結果即將出爐，黨秘書長羅文嘉受訪。（圖／記者李毓康攝）

