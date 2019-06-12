汐止工程師家庭不幸福又缺錢…走路揮手「不小心」整掌拍在她的美乳上

記者陳雕文／新北報導

新北市汐止區一名工程師跟平經常與妻子吵架，家庭不和諧，而他又要養家，一人的經濟能力實在吃緊，因此抑鬱寡歡，直到本月11日晚間8點多，他決定幹件「色色的事」，在力行街橫科市場裡徘徊，東張西望尋找美女，最後以「假揮手」的方式偷襲一名女子的美乳，接著裝傻道歉急著閃人。

▲工程師襲胸後還假裝是不小心揮到，接著急忙離去，但被受害者抓住。（圖／記者孫于珊翻攝）

被襲胸的黃姓受害人豈能放過！先拉住工程師的手，並狠狠罵了一頓，見色狼頻頻道歉，她才心軟放人離去，但後來越想越不對勁，認為應該告知附近居民，因此將男子的特徵及出沒地點公布在臉書《汐止集團》，「汐止南港的女生注意有變態」，隨後報警處理。

▲女子遭襲胸。（圖作變色處理／翻攝自臉書）

黃女形容色狼的外貌年約30歲、身穿藍格子襯衫、背著深色長方型後背包，疑似工程師、臉圓、身材略胖、戴眼鏡、有雙眼皮，當時她要往市場巷底走，色狼則是反方向，當兩人擦身而過時，色狼的手直接明目張膽地伸過去觸碰黃女左胸，而後往力行街39巷裡逃跑。有網友看到貼文後還吐槽，「疑似工程師...我笑了」認為女子不該對工程師有刻板印象。

後來嫌犯疑似良心過意不去，在12日下午以一身深色西裝到派出所投案，警方調查，發現男子的職業真的就是受害者推測的「工程師」！落網男子解釋，是因為家庭不和諧、經濟壓力大，手頭吃緊才會想揉胸發洩，深感抱歉，警方聽完男子說法後一臉困惑，襲胸到底與紓壓有何關係，實在費解，全案依性騷擾防治法函送法辦。

▼受害者貼文提醒其他女性居民要小心。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）