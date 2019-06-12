新台灣人戴維斯　首次造訪宜蘭推廣基層籃球

▲▼新台灣人戴維斯，將首次造訪宜蘭推廣基層籃球 。（圖／林燈文教基金會提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新台灣人戴維斯將首次造訪宜蘭，擔任15至16日在宜蘭高中體育館，由林燈文教公益基金會為全台灣的籃球發舉辦的「CoAching mE 籃球教練研討會」特別講師，而研討會也將近100位來自全國各個層級籃球教練，這些教練們齊聚宜蘭，相信一定可以激發出許多籃球火花，讓每一位教練都能帶著滿滿收獲回去。

林燈文教公益基金會表示，自2018年開始挹注宜蘭高中籃球隊的培育經費，讓校方提升球員的訓練環境、設備與運動員餐食，成為宜蘭高中籃球隊最堅強的後盾。

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2019年更是一舉擴大服務範圍，從對球員們無微不至的照顧之外，更廣設對服務於基層籃球的教練們，開設一系列的專業課程，期勉球員們在吸收新的知識與技能之外，更能將這些經由自身的內化後，讓知識傳遞，由分享發酵，促進台灣籃球的正向發展。

而「CoAching mE 籃球教練研討會」將對象擴大至全國，除了委託在地知名「熊兄弟體能運動工作室」協助辦理之外，更扮起領頭羊的角色，廣邀各方資源挹注，如在地企業「大將作奇木工坊」、「若輕人文休閒旅店」等，讓整體活動設計與安排更加完善。

林燈文教公益基金會指出，研討會甚至邀請到「新台灣人-戴維斯」造訪宜蘭，一個在美國長大的運動員，走過世界許多國家，最後來到了台灣，近年來更曾代表中華隊與璞園職業籃球隊參與各項大大小小國際交流賽事。

戴維斯最令人津津樂道的，便是2013年亞錦賽首次率領中華隊打敗中國。相信透過這些經驗和觀察，藉由分享與交流的方式，一起同心協力提升籃球的運動教育。

另，教練也是需要教練的，研討會將迎接將近100位來自全國各個層級籃球教練，這些教練們齊聚宜蘭，相信一定可以激發出許多籃球火花，讓每一位教練都能帶著滿滿收獲回去，並提升全台灣的籃球發展。