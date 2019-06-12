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美國禁令影響　華為新筆電發行無限期延遲！

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▲▼華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

▲華為消費者業務執行長余承東證實，華為已無限期延遲發布新款筆電。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

受到美國祭出的「緊急狀態」和「出口管制」黑名單圍剿，華為面臨與美國境內廠商暫停合作的危機。華為消費者業務執行長余承東證實，華為已無限期延遲發布新款筆電，成為該公司因被列入出口管制黑名單而取消發行的第一個產品。

The Information稍早率先透露，華為原預計在上海舉行的2019亞洲消費電子展上發表的新款筆記型電腦，因受到美國禁令影響將無限期延遲推出。余承東告訴CNBC，由於美國禁止美企向華為供貨，「我們無法供應這款ＰＣ」，並補充道，這個狀況「很不幸」。

被問及新款筆電未來是否會推出時，余承東表示，得取決於美國出口管制清單（Entity List）存在的時間而定。他坦言，若華為長期被列在黑名單上，新款筆電就無法推出。

在美國總統川普簽署行政命令封殺華為後，多家美企加入抵制華為的行列，包括微軟Windows系統及英特爾處理器，都停止授權及供貨予華為。華為產品相當依賴美國科技，旗下最高階筆電MateBook X Pro就運行Windows操作系統，並搭載英特爾處理器。

為此，華為也開始加快開發自家作業系統的腳步。余承東5月底時透露，華為自主研發的作業系統「鴻蒙」最快將於今年秋季發布，但即便如此，華為仍須仰賴美方技術供應手機其他零組件。

華為規模最大的業務仍是電信網絡設備的銷售，不過去年起，其智慧型手機、筆電及穿戴裝置已成為該公司最大營收來源。雖然華為消費者業務營收有絕大部分來自於手機，不過該公司曾表示希望能成為全球最大的PC製造商之一。

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關鍵字：華為,川普,行政命令,黑名單

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