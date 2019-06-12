　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

別一頭熱跟風搶購儲蓄險！　買前須先掌握3大觀念

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會出手整頓高儲蓄險，造成市場上出現搶購潮。（示意圖／業者提供）

▲金管會出手整頓高儲蓄險，造成市場上出現搶購潮。（示意圖／業者提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會出手嚴管高儲蓄險，導致市場上出現搶購風潮，民眾也開始對儲蓄險關注度大增。但磊山保經執行副董事長黃金木提醒，在跟風搶購前，一定要確認購買的商品是否符合本身的保險需求，不要隨消息做決定。

黃金木表示，保險商品的本質是提供保障，買保險應該先確認個人需求，然後安排保險商品投保順序。對多數民眾來說，一定要先有癌症險，因癌症發生率愈來愈高，醫療開銷亦高；再來是投保意外險，因保費相對便宜，卻可提供高額保障。

投保癌症險、意外險後，若還有預算，建議投保醫療險、保障型壽險，在相關保障規劃符合人生各階段需求後，行有餘力應該早早做退休準備，這時保險商品可發揮強迫儲蓄的功效。

黃金木進一步指出，退休規劃有三大支柱，一是退休生活所需費用，二是退休醫療安排，三是長期照護安排。因應長壽風險，當中最優先、最重要的是必然會產生的退休生活費用，但實務上，因多數醫療險的最高保障年齡為75或80歲，加上常有年長者因醫療開銷而動用退休金，衝擊老年生活無以為繼，因此有必要另外規劃銀髮醫療，以免侵蝕退休生活費用。

至於長期照護準備，主因醫療科技進步，治療救活率提高，卻可能拉長行動不便的照護時間。根據衛福部資料，依據國人的平均壽命和疾病型態等變數推估，國人一生中的長期照護需求時段約為7.3年，但未來照護年期勢必愈來愈長，且為固定的高額開銷，建議及早規劃。

在退休生活費用準備方面，黃金木認為，累積規劃退休金最適合的工具是年金險，因屬現金確定給付，可提供退休後的穩定收入來源；若是風險偏好者，則可考慮投資型年金保單、分紅保單。

投資型保單提供保戶提高資產累積的機會，但須留意盈虧自負的風險；分紅保單則提供保戶比較低的利率保證，但可以參與保險公司獲利的機會，畢竟保險公司有專業投資人士操盤，投資獲利機率通常優於一般民眾。

最後就是挑選保單，黃金木提醒，千萬不要一頭熱，一開始就買很高保費的保單，建議先確認個人現金流，以免投保後無力繳交保費，反而影響正常生活水準，其次是挑選財務穩健的保險公司，才能確保日後獲得應有的保險保障。

ET快訊
香港「頭部中彈」者是電台司機　滿臉鮮血倒地昏迷
差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間
買彩券中58億！他爽買「別墅＋飛機」…7年後下場超悲慘

關鍵字：儲蓄險,保單,儲蓄,磊山保經

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

別一頭熱跟風搶購儲蓄險！　買前須先掌握3大觀念

民眾用保單借款　未來可上全國繳費網繳本金與利息

首例！赴大陸投資保經卻變科技公司　磐石保經遭罰50萬

遺產E劇場／國人預立遺囑風氣不高　律師點破四大原因

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

小貓掉出底盤...車流中無助探頭　他見狀秒伸援手網讚：感謝司機

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

別一頭熱跟風搶購儲蓄險！　買前須先掌握3大觀念

民眾用保單借款　未來可上全國繳費網繳本金與利息

首例！赴大陸投資保經卻變科技公司　磐石保經遭罰50萬

遺產E劇場／國人預立遺囑風氣不高　律師點破四大原因

爽抽一年份免費吃！肯德基「重量級XL套餐」一次集結人氣3大天王

東森購物網累計前5月業績成長75%　多元通路之冠

三度試射飛彈　美認北韓在挑釁：想挫敗飛彈攔截系統

貿易戰升級科技戰加快5G布局　南亞董座：第3季會開始發酵

沒補貨會心慌！5款最新話題面膜，用了就有感

美國禁令影響　華為新筆電發行無限期延遲！

新台灣人戴維斯　首次造訪宜蘭推廣基層籃球

小倆口辦離婚妻默默掉淚　戶政事務所員工高EQ挽救婚姻

中職／羅力改13日先發　富邦讓伍鐸多調整

扭到腳要先冰敷還是熱敷？　小心處理不當變「習慣性扭傷」

保險熱門新聞

遺產E劇場／預立遺囑風氣低 ..

台幣大貶助攻！6大壽險5月賺逾..

民眾用保單借款　未來可上全國繳..

首例！赴大陸投資保經卻變科技公..

3類保單停賣效應加溫　保險局重..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

別一頭熱跟風搶購儲蓄險！　買前..

遠雄人壽傳6月底停售失能險保證..

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡..

失能險熱賣　台灣人壽成長20%..

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

長榮罷工投票6月6日前快買旅平..

明台產應徵激烈　正妹吳欣怡：英..

一張表懂車禍調解官要看的單據

更多熱門

相關新聞

保險局警告！　保險公司不得以「高儲蓄險絕跡」行銷

保險局將整頓高儲蓄型保單，希望將導正民眾投保觀念，讓保險回歸保障本質，但市場上卻開始有業務員或銀行理專打著「儲蓄險將絕跡」，要客戶趕緊購買，保險局日前發出警告，要求各壽險公司不得以此行銷。

整頓高儲蓄保單自己卻買9張儲蓄險　顧立雄委屈回應

金管會整頓儲蓄險...結果顧立雄夫妻就有9張儲蓄型保單

保守投資人　不買儲蓄險也能穩穩賺

新光人壽兩因素衡量宣告利率　觀望市場同業再評估

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

快訊／阿翔出面了！認「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！一開口就道歉

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

快訊／謝忻道歉認「違反社會道德」

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

阿翔沒誠意被轟　天心小編也怒了：他在講什麼

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

謝忻、阿翔爆不倫戀！2天前發文「我偷吃」

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面