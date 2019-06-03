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整頓高儲蓄保單自己卻買9張儲蓄險　顧立雄委屈回應

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▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」， 會後金管會主委顧立雄說明會議內容。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會推出政策整頓高儲蓄型保單，但金管會主委顧立雄夫妻自己就買了9張儲蓄險。顧立雄今天(3日)委屈的說：「這些都是我在當金管會主委前的事情。」

保險局正研議訂定傳統型人壽保險門檻，希望導正將保險回歸到「保障」的本質，而不是以理財為主要目的，未來民眾買不到高儲蓄型的壽險，買到的儲蓄型保單中壽險保障較高、儲蓄比重將下降。但根據監察院公布的《廉政專刊》，顧立雄夫妻自己就買了9張儲蓄險。

►金管會整頓儲蓄險...結果顧立雄夫妻就有9張儲蓄型保單

顧立雄今天受訪回應：「我現在已經喪失理財資格，我現在買任何都東西都會被你們(指媒體)報導，我沒有特別要做什麼相應的調整，這些也都是我在當金管會主委前的事情，但我不會去做辯解，我不會去罵誰去買儲蓄險。」

顧立雄接著表示：「我們監理的是保險公司，保險公司如果可以賣出這樣的產品，消費者去買是沒有錯的！這件事情問題是出在於，我們作為監理機構允許這樣的商品，因此跟保險公司溝通，不能賣虧損保單，應該是在這部分著力，而不是去譴責某個人說買儲蓄型保單。」

國壽、富邦壽在這個月都調降宣告利率，是否符合金管會要的政策？顧立雄也說：「從CSM(保險合約邊際利潤)觀點來看，我們要求不能在一開始測試時CSM為負，後來銷售後也不能跟原來測試不同、CSM轉為負，這都不適宜，我再次表明我們的態度。」

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關鍵字：顧立雄,金管會,儲蓄險

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