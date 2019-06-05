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保險局警告！　保險公司不得以「高儲蓄險絕跡」行銷

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局將整頓高儲蓄型保單，希望導正民眾投保觀念，讓保險回歸保障本質，但市場上卻開始有業務員或銀行理專打著「儲蓄險將絕跡」，要客戶趕緊搶購，保險局日前發出警告，要求各壽險公司不得以此行銷。

保險局正研議訂定傳統型人壽保險門檻，門檻訂出來後，未來民眾買到的保單中壽險保障較高、儲蓄比重將下降，也要求各壽險公司一律不能販售虧損保單。因此，各壽險公司開始因應，包括國泰人壽、富邦人壽都調降宣告利率，台灣人壽也打算將部分高儲蓄型保單下架。

但卻有不少民眾發現，近日有許多保險業務員或銀行理專，打著「儲蓄險保單將絕跡」、「宣告利率即將調降」等作為行銷，試圖引起搶購潮。

保險局發現此情況，日前發函給各壽險公司與各銀行保經、保代部門，函中重申保險業不得以宣告利率或投資報酬率即將調降、儲蓄保險即將絕跡等，作為宣傳、銷售訴求或營造商品停售效應。

保險局表示，為因應國際會計準則IFRS 17接軌，金管會引導保險業調整商品結構相關措施，恐使具儲蓄性質保單絕跡等，造成市場恐慌。要求壽險公會要納入內部招攬處理制度及程序中，同時要求各保代、保經確實遵守，維護市場秩序及保險業形象。

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關鍵字：儲蓄險,保單,壽險,保險局,儲蓄,理財,金管會

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