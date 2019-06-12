北海岸系列慶典來了！6/22衝金山「蹦火仔」音樂會　免費看百年漁法

▲遊客能搭乘蹦火船，近距離感受蹦火奇景。（圖／交通部觀光局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

暑假即將到來，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下稱北觀處）主辦一系列的熱鬧慶典，分成四大主題。金山沙灘蹦火音樂季22日先行登場，讓遊客近距離感受震撼的百年海上漁法蹦火奇景，首次邀請蘇打綠樂團團長阿福參與擔任活動音樂總監、卓義峰等知名歌手表演，預計能吸引超過3000人參與。

北觀處主辦「2019北海岸夏日海洋慶典」，今年配合2019小鎮漫遊年及寶島仲夏節，舉辦四場熱鬧慶典，包含「金山沙灘蹦火音樂季」、「和平島大地音樂祭」、「大武崙星空饗宴」、「浪漫白沙灣 沙灘生活節」。

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▲白沙灣相當適合情侶拍婚紗，象徵海枯石爛。

其中，金山沙灘蹦火音樂季22日先行登場，並首次搭配公益淨灘，邀請在地文史達人進行現場解說並觀賞蹦火漁船進行2場岸邊展演，讓遊客近距離感受震撼的百年海上漁法蹦火奇景。據了解，「蹦火仔」就是焚寄叉手網漁法，是有著百年歷史的傳統漁法，利用燃燒磺火點亮水面，再透過青鱗魚的趨光性將魚群集中並捕撈。

「和平島大地音樂祭」則是在7月6日登場，主打「世界的秘境，古老的聲音」，找來金曲獎知名歌手桑布依、廖文強、都市零件派對、夕慕水等歌手，場地首次移至留夏沙灘區舉辦，以郵輪入港為背景，伴著徐徐海風，迴盪在這美麗的世界秘境景點。

▲天文迷千萬別錯過大武崙星空饗宴。

而喜愛天文觀測的天文迷也別錯過7月20日與8月10日的活動，北觀處將在無光害的大武崙砲台停車場舉辦星空饗宴，規劃2場專業天文老師解說及豐富的天文觀測活動以推動生態夜間旅遊，全程免費參與，千萬不要錯過。

壓軸則是「浪漫白沙灣 沙灘生活節」，舉辦日期為8月31日、9月1日，搭配婚紗遊程拍攝活動，為凸顯白沙灣浪漫風情，邀請50對國內外結婚的新人或情侶、銀髮族，一同來見證北海岸之美，只要報名即可獲得北觀處提供的北海岸免費住宿一晚。

▲許多新人都會特別到北海岸拍攝浪漫婚紗照。

交通部觀光局主秘林坤源表示，北海岸有著白色沙灘、清澈的天空，得天獨厚的元素到了夏日都成為最棒的旅遊元素，未來三個月的期間內，北海岸有多項活動正在進行，如果到北海岸旅遊一定要住在那邊，最好規劃三天兩夜，傍晚可以看蹦火奇景，再搭配動感熱情的音樂，是視覺聽覺共享的饗宴，一定可以帶給旅客滿滿的回憶。

林坤源還說，北海岸有很多浪漫的結婚設施，近年來許多新人都會跑來拍婚紗照，加上潔白純淨的沙灘，以及象徵海枯石爛的意義，非常適合情侶。北觀處處長張振乾指出，和平島從去年開幕至今，旅客數大幅增加，希望處處有活動能讓旅客參與。

張振乾表示，系列活動的第一場是蹦火節，因為捕魚文化已經隨著技術進步而被大家漸漸淡忘，希望讓國人了解捕魚文化，讓遊客可以持續來不是只來一次，而是可以持續來，今年已經是第三年，以往都能吸引2000至3000人次參與，預計今年能吸引超過3000名遊客，歡迎大家一同參與，活動都是免費的。