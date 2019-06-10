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擬罷工應變計畫「不是幫資方」　王國材：總不能讓旅客滯留機場

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▲▼交通部政務次長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部政次王國材強調，交通部介入協助擬罷工應變計畫，並非要幫資方，而是在協助旅客。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園市空服員職業工會醞釀發動罷工，交通部隨即擬定「ABC計畫」協助調度運能疏運，引來工會批評失去中立立場，更是打壓工會團結權。交通部下午5點半召開跨部會應變會議，會前政次王國材出面重申，這不是在協助資方，而是在協助旅客，總不能讓旅客滯留機場，這是作為民航事業主管機關要負的責任，並呼籲雙方能各退一步，不要罷工最好。

王國材表示，若空服員發動罷工可能會影響到立榮航空獨營的花蓮、馬祖2條航線疏運，因此交通部擬定應變計畫，希望備而不用。萬一真的發生罷工，長榮航空目前預估有800名本國籍空服員以及500名外籍空服員願意來支援，交通部則希望長榮能以國內航線當成最優先疏運的部分。

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▲▼交通部協調國防部啟動軍機疏運旅客。（圖／民航局提供）

▲立榮航空獨營離島馬祖航線，若遇罷工，交通部將協調國防部啟動軍機疏運旅客。（圖／資料照／民航局提供）

針對空服工會質疑交通部此舉是在削弱工會罷工的力量，王國材重申，這不是在協助資方，而是在協助旅客，總不能讓旅客滯留機場，這是身為主管機關要負的責任。他也說，即便到時候啟動軍機疏運，旅客也是要付費搭乘，一趟1000元，這在過去離島天氣狀況不好的時候都有採行過。

▲立榮小金門媒體團-2天1夜。金門,金門尚義機場,立榮航空,ATR72-600,旅客。（圖／記者季相儒攝）

▲針對長榮航空國際航線疏運，交通部希望集多家運能一起來處理。（圖／記者季相儒攝）

另外，在長榮航空85條國際航線部分，交通部今日應變會議主要將盤點資源，了解哪些是華航或星空聯盟有飛的航線，王國材坦言，尤其萬一暑假期間發動罷工，在疏運上的確會非常辛苦，因此希望集多家運能來處理問題，也盼勞資雙方能早日達成共識，不要罷工影響無辜旅客。

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關鍵字：桃園市空服員職業工會,空服員工會,交通部,空服員罷工

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